Крум Зарков: Санкциите ''Магнитски'' не подлежат на сваляне чрез лобиране. Държавата се прави, че не съществуват

Сaнкциите по "Магнитски" не се свалят с лобиране и междуправителствени договорки. Има трудни и бавни процедури в САЩ и Великобритания. Това каза бившият правосъден министър Крум Зарков в ефира на бТВ.

Коментарът му е по повод думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който вчера (05.11) заяви, че лично е преговарял да отпаднат санкциите по ''Магнитски''. Лидерът на ГЕРБ посочи, че много пъти е разговарял и с бившите представители на "Да, България" и "Продължаваме промяната" - Христо Иванов и Кирил Петков - по темата за сваляне на санкциите от Делян Пеевски.

Бившият лидер на Да, България Христо Иванов обвини Борисов в разпространение на интриги, манипулации и лъжи, а Британското посолство отговори на лидера на ГЕРБ, че санкциите остават в сила.

Крум Зарков напомни, че Делян Пеевски е определен в документите като "олигарх", свързан със системна корупция и опити за овладяване на институции.

"Борисов вчера сметна за нужно да оправдае собствената си роля в някакъв хипотетичен опит за сваляне на тези санкции. Дали такъв се е състоял, или не, също е съмнително, доколкото всички хора, които бяха споменати вчера от Борисов, от британското правителство, отракаха и опровергаха думите, поставяйки го в доста неприятна ситуация. Санкциите "Магнитски" не подлежат на сваляне чрез лобиране. Спорно е доколко подлежат на сваляне въобще. Има процедура, но тя е чрез междуправителствени преговори. Това казва и посолството на Британия вчера. Че има процедури, че те са ясно изписани и че не могат двама човека да седнат просто да си договорят, да извадят, а и да вкарат трети човек", каза още Зарков.

По думите му българската държава "се прави, че санкциите не съществуват", вместо да поиска и използва наличните данни от партньорите за вътрешни разследвания.

Зарков потвърди, че още при налагането на британските санкции е имало официални срещи и комуникация с посолствата.

"Ако нашите институции имаха интерес, отдавна щяха да действат", добави той.

Според него не е нормално политик да лобира за друг политик.

"Все пак Бойко Борисов е най-дълго управлявалият премиер в новата ни история, и има значение с кого е говорил за санкциите", посочи Зарков.

Той коментира и ВСС, като каза, че изборът на нов ВСС е ключов и от него зависи кой контролира главния прокурор и репресивната власт. Зарков оспори трайното оставане на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. По думите му ситуацията е правно и публично неустойчива. ВСС отказва да приложи закона, криейки се зад тълкувания.

Според него се "печели време" – ако КС отключи процедурата, същият състав на ВСС може да титуляризира Сарафов за 7 години.

Зарков коментира и проектобюджета за 2026 г. като определи бюджетната рамка като "никаква" – без визия и реформи:

"Убиване на номера с огромни числа."

Той критикува отказа да се коригира законът за избора на КПКОНПИ, което струва на България 215 млн. евро по ПВУ.