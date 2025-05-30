Крум Зарков: Готви се някакъв щурм срещу еврото

OFFNews 30 май 2025 в 11:08 4784 7
Крум Зарков

Снимка БГНЕС
Крум Зарков

Готви се някакъв щурм срещу еврото, създават се организации и напрежение, заяви бившият съветник на президента по правните въпроси Крум Зарков пред бТВ.

По думите му Румен Радев ще понесе последствията от действията си за референдума за еврото. С този си ход държавният глава е закрепил управляващото мнозинство, защото му е дал легитимна политическа цел - въвеждането на европейската валута.

"Това, че не е послушал мен, не значи, че е послушал Путин, Бога ми, това са несериозни неща. Няма руска намеса, бил съм в президентството и нищо такова не съм усетил по повод искането на държавния глава да се проведе референдум за влизането в еврозоната", бе категоричен Зарков. 

И за пореден път подчерта, че подобно допитване противоречи на Конституцията и затова е напуснал поста си в президентството.

"Президентът Румен Радев все още е политикът с най-висок рейтинг. В този смисъл той има терен за действие, но с хода си за референдума за еврото влезе в една ниша, която е по-тясна от потенциала, който имаше, и тази ниша ще го води като в улей по тази ос", смята бившият служебен правосъден министър.

Според него притесненията на хората от въвеждането на еврото, които някои политици експлоатират, не са продиктувани от евроскептицизъм, а заради "недоверието в институциите и че хората на власт искат могат да защитят техните интереси и за това не е виновен Путин".

Крум Зарков смята, че договорът с "Боташ" може да е бил грешка предвид промяната в конюнктурата, но в момента на сключването му е изглеждал нужен. Той обясни, че в контракта няма нищо противоправно. Сега се използва за политически игри.

    1000

    7

    aceton

    30.05 2025 в 14:59

    -0
    +0
    ако вярвате на малкото кацамунче, трябва да сте луди. поитомствен комунизин козината си не мени.

    2005

    6

    prikobzon

    30.05 2025 в 14:47

    -0
    +1
    Трябва да им се дава отпор на всякъде и по всяко време на продажните копейки, иначе простолюдието ще си помисли, че друго мнение освен тяхното няма или ако има е пренебрежимо малко!

    6764

    5

    GB

    30.05 2025 в 13:45

    -0
    +3
    Наистина срещам във ФБ много организационни... Какъв ли погром готвят РУСОРОБИТЕ? Дано не завърши с нож в гърба на България!

    242

    4

    Октим

    30.05 2025 в 13:18

    -0
    +6
    Слушайки го само как пелтечеше като някакво хлапе от детската градина тази сутрин по БТВ си личи какъв роб до гроб е и ще си остане!

    3537

    3

    Деспин Митрев

    30.05 2025 в 12:36

    -0
    +8
    "Президентът Румен Радев има всички заслуги и напълно отговаря на условията да бъде удостоен със званието "Почетен гражданин на Руската федерация“. Той ясно разбира политиката, която води Владимир Путин, а тя е да се установи нов световен ред и военната операция в Украйна да завърши с мирни преговори, като се изпълнят условията на Москва." Това го бил казал таваришч Решетников - същият, който го одобри и за пРезидент :) :) :)

    3146

    2

    1215

    30.05 2025 в 12:07

    -3
    +5
    Няма бивш негър ,както няма и бивш комуняга. Изявленията на
    Крумчо трябва да се приемат със съответните резерви. Не бил чул ,не бил видял -дрън ,дрън.

    5129

    1

    Mateevk

    30.05 2025 в 11:52

    -0
    +9
    Не знам как Крум Зарко си представя руската намеса, но тя не е във вид на телефонно обаждане от Кремъл или изпращане на писмени указания. Значително по-сложно и завоалирано е всичко. На пък целта на утрешния "щурм" е пределно ясна. Те са по-скоро две:
    1. Да се внуши на външния свят, че в България народът е срещу еврото и така, ако може, да се повлияе на конвергентния доклад или на последващото обсъждане и решение на ниво Европейски съвет в края на месеца.
    2. Да се пусне на всяка цена малко кръв, за да се удари Борисов по слабото му място и той да се принуди да разтури кабинета и така отлагането на еврото за никога ще ни е в кърпа вързано.
    А да - и най-важната цел:
    Да се провали окончателно европейското бъдеще на България.
    Защото отказ от еврото по този начин и на този етап означава точно това! Няма защо да се лъжем.
     
