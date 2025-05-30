Крум Зарков: Готви се някакъв щурм срещу еврото

Готви се някакъв щурм срещу еврото, създават се организации и напрежение, заяви бившият съветник на президента по правните въпроси Крум Зарков пред бТВ.
По думите му Румен Радев ще понесе последствията от действията си за референдума за еврото. С този си ход държавният глава е закрепил управляващото мнозинство, защото му е дал легитимна политическа цел - въвеждането на европейската валута.
"Това, че не е послушал мен, не значи, че е послушал Путин, Бога ми, това са несериозни неща. Няма руска намеса, бил съм в президентството и нищо такова не съм усетил по повод искането на държавния глава да се проведе референдум за влизането в еврозоната", бе категоричен Зарков.
И за пореден път подчерта, че подобно допитване противоречи на Конституцията и затова е напуснал поста си в президентството.
"Президентът Румен Радев все още е политикът с най-висок рейтинг. В този смисъл той има терен за действие, но с хода си за референдума за еврото влезе в една ниша, която е по-тясна от потенциала, който имаше, и тази ниша ще го води като в улей по тази ос", смята бившият служебен правосъден министър.
Според него притесненията на хората от въвеждането на еврото, които някои политици експлоатират, не са продиктувани от евроскептицизъм, а заради "недоверието в институциите и че хората на власт искат могат да защитят техните интереси и за това не е виновен Путин".
Крум Зарков смята, че договорът с "Боташ" може да е бил грешка предвид промяната в конюнктурата, но в момента на сключването му е изглеждал нужен. Той обясни, че в контракта няма нищо противоправно. Сега се използва за политически игри.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1000
7
30.05 2025 в 14:59
2005
6
30.05 2025 в 14:47
6764
5
30.05 2025 в 13:45
242
4
30.05 2025 в 13:18
3537
3
30.05 2025 в 12:36
3146
2
30.05 2025 в 12:07
Крумчо трябва да се приемат със съответните резерви. Не бил чул ,не бил видял -дрън ,дрън.
5129
1
30.05 2025 в 11:52
1. Да се внуши на външния свят, че в България народът е срещу еврото и така, ако може, да се повлияе на конвергентния доклад или на последващото обсъждане и решение на ниво Европейски съвет в края на месеца.
2. Да се пусне на всяка цена малко кръв, за да се удари Борисов по слабото му място и той да се принуди да разтури кабинета и така отлагането на еврото за никога ще ни е в кърпа вързано.
А да - и най-важната цел:
Да се провали окончателно европейското бъдеще на България.
Защото отказ от еврото по този начин и на този етап означава точно това! Няма защо да се лъжем.
Поредна катастрофа с АТВ: Мъж загина в Пловдив, блъсна се в гараж
Голям срив на Гугъл (ОБНОВЕНА)
Учителят, обвинен в педофилия, бил предупреждаван от училището, но продължил (допълнена)
Кошмар в Лисабон: Най-малко 15 загинали при катастрофа на легендарен фуникуляр (снимки)
Тръмп: Украйна и Русия още не са готови за мир, но ние ще го постигнем