Крум Зарков: Готви се някакъв щурм срещу еврото

Готви се някакъв щурм срещу еврото, създават се организации и напрежение, заяви бившият съветник на президента по правните въпроси Крум Зарков пред бТВ.

По думите му Румен Радев ще понесе последствията от действията си за референдума за еврото. С този си ход държавният глава е закрепил управляващото мнозинство, защото му е дал легитимна политическа цел - въвеждането на европейската валута.

"Това, че не е послушал мен, не значи, че е послушал Путин, Бога ми, това са несериозни неща. Няма руска намеса, бил съм в президентството и нищо такова не съм усетил по повод искането на държавния глава да се проведе референдум за влизането в еврозоната", бе категоричен Зарков.

И за пореден път подчерта, че подобно допитване противоречи на Конституцията и затова е напуснал поста си в президентството.

"Президентът Румен Радев все още е политикът с най-висок рейтинг. В този смисъл той има терен за действие, но с хода си за референдума за еврото влезе в една ниша, която е по-тясна от потенциала, който имаше, и тази ниша ще го води като в улей по тази ос", смята бившият служебен правосъден министър.

Според него притесненията на хората от въвеждането на еврото, които някои политици експлоатират, не са продиктувани от евроскептицизъм, а заради "недоверието в институциите и че хората на власт искат могат да защитят техните интереси и за това не е виновен Путин".

Крум Зарков смята, че договорът с "Боташ" може да е бил грешка предвид промяната в конюнктурата, но в момента на сключването му е изглеждал нужен. Той обясни, че в контракта няма нищо противоправно. Сега се използва за политически игри.



