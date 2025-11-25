Кметът на Кърджали посъветва В. Терзиев да се снима с Пеевски, за да тръгнат нещата в София

Кърджалийският кмет Ерол Мюмюн препоръча на софийския си колега Васил Терзиев да се снима с Делян Пеевски под герба, "за да тръгне София напред и нагоре". Поводът за думите му е поскъпването на зоните за паркиране.

Мюмюн обяви, че ще внесе предложение пред Общинския съвет за намаляване цената за синя зона от 2 лв. за час на 1 лв. за срок от шест месеца. Той даде да се разбере, че истинската причина за днешната му реакция е обвинението на Терзиев към него като зам.-председател на ДПС-Ново и действията на Пеевски срещу увеличението на таксите за почасово паркиране в столицата.

Вчера Пеевски нападна Терзиев, ПП-ДБ и "Спаси София" за двойното увеличение на цените и за разширяването обхвата на синята и зелената зони в най-големия български град. ГЕРБ тактично бе подмината. Опозицията отвърна на удара с упрека, че кметът на Кърджали и ДПС вече са прокарали двойно поскъпване на синята зона в родопския град.

Днес пък Пеевски отправи призив към представителите на Новото начало в местната власт да не пипат данъците и таксите през следващата 2026 г., когато в страната влиза еврото.

"През последните месеци няколко пъти един тотално провален кмет в управлението решава да използва Кърджали като причина за неговата управленска немощ. Няма да позволим това да се случи и за да бъдем пример, да покажем как се управлява и как сме успешни, не да търсим оправдания и да търсим различни популистки методи. Показваме как се решават проблемите, когато е за хората, когато е за обществото", коментира Ерол Мюмюн.

Той подчерта, че съпоставка между синята зона в Кърджали и в София не може да се прави, най-малкото заради обхвата и концентрацията на административни сгради в родопския град.

"Явно София трябва да има кмет от Новото начало, за да поеме пътя на своето развитие, защото столицата на България е лицето на България и софиянци не заслужават такъв некомпетентен и некадърен кмет по управление", изтъкна Ерол Мюмюн.

По думите му намалението на таксата за синя зона в Кърджали ще бъде за период от 1 януари до края на юни 2026 г. Наполовина ще бъдат намалени както престоят за час, така и за 30 мин., като от докладната до общинския съвет ще стане ясно дали ще бъде намалена таксата и за т.нар. буферен паркинг. Мюмюн посочи, че идеята е хората да бъдат облекчени в месеците на преход от лев към евро.