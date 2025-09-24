Калоян Паргов: МВФ подкрепи БСП за прогресивно данъчно облагане

"Мисията на Международният валутен фонд в България подкрепи нашата дългогодишна теза, че страната ни трябва да се развива в посока премахване на плоския данък, въвеждане на прогресивно данъчно облагане и на мерки за ограничаване на неравенствата.

Това заяви заместник-председателят на Националния съвет на БСП Калоян Паргов пред Изпълнителното бюро на Движението на ветераните в партията.

През последните 15 години в България и в Европа се установи модел за поддържане на стандарта и качеството на живот чрез заеми и еврофондове. Кризите, пред които сме изправени, показват, че това не може да продължава, допълни той.

Паргов изтъкна, че през следващите месеци социалистите ще проведат редица срещи с цел обсъждане на данъчно-осигурителна реформа, която да даде нов път на развитие на България.

Калоян Паргов запозна ветераните с актуалната политическа обстановка. Обсъдени бяха участието на левицата в управлението, както и актуалният проблем с водната криза в страната. Социалистите изразиха съгласие, че БСП има експертния потенциал, за да допринесе за решаването на проблема, включително с участие в ръководения от вицепремиера Атанас Зафиров Национален борд за водите.

Сред коментираните теми беше и стартиралата реформа в партията, която цели да върне доверието на обществото към нея.