''Къде са клетите копейки по случая с арестуваната в Русия българка''

Депутатите от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев и Явор Божанков коментираха случая с арестуваната в Русия българка заради коментари в подкрепа на руснаци, биещи се на страната на Украйна.
Депутатът Явор Божанков написа: "Карбовски, къде си? “Възрожденци”? Радев предприе ли действия? Нещо каза ли? Клети копейки."
"Росица Георгиева, която през миналата година е изразила подкрепа за РДК и е написала в коментар, че Крим е бил и отново ще бъде украински, е осъдена на 3 години затвор в наказателна колония за… “публично оправдаване на тероризма”. Обяснявам пак, за тукашните фенове на Путиновия режим - в Русия за казване на истината и за свободно слово пращат в затворнически лагер", пише съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
Ивайло Мирчев е отправил въпроси до външно министерство с молба за информация по казуса.
"И като говорим за държави - нашата държава къде е по този казус? Къде е МВнР? Къде са премиерите - и формалният, и почетният? За българина с двойното гражданство, мобилизиран в Украйна Борисов каза, че щял да говори със Зеленски. Тук не чувам да е обещал подобна защита", пише във Фейсбук депутатът от ПП-ДБ.
26.09 2025 в 17:20
26.09 2025 в 16:46
26.09 2025 в 16:27
