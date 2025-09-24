Ивелин Михайлов: Решението на съда Коцев да остане в ареста е послание към Борисов

Според лидера на "Величие" Ивелин Михайлов с решението на съда кметът на Варна Благомир Коцев да остане в ареста, Делян Пеевски наказва всички непокорни и показва, че той управлява държавата. 

"С това той показа, че е безмилостен. Пеевски показа истинското си лице пред нас и ЕС. Това е демонстрация на сила, че той управлява държавата. Това беше послание към Бойко Борисов какво ще се случи с него, ако продължи по някакъв начин да руптае", каза Михайлов в кулоарите на парламента.

Кметът на Варна Благомир Коцев остава за постоянно в ареста, след като Апелативният съд в София отказа да промени мярката му за неотклонение късно снощи (23.09).

Новината идва два месеца и половина след като Коцев беше арестуван и обвинен, че е участвал в престъпна група, която е поискала подкуп. Защитата му отрича обвинението, а привържениците му смятат, че то е политически мотивирано.

Решението на Софийския Апелативен съд е окончателно.

Според закона, след този отказ за пускането на Благомир Коцев от ареста, задържането му може да е до 8 месеца - факт, който беше изтъкнат от прокуратурата в рамките на съдебното заседание.

