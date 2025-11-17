Христо Марков е новият шеф на НАП

Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Христо Марков е назначен за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС).

Той е назначен на мястото на Румен Спецов, който беше освободен от правителството предвид назначаването му за особен търговски управител.

Правителственото решение е прието неприсъствено.

Румен Спецов беше избран в петък от правителството за особен управител на рафинерията на "Лукойл". След това България получи от САЩ 6 месеца отсрочка за санкциите срещу руската нефтена компания.

Спецов беше изпълнителен директор на Националната агенция по приходите (НАП) от май 2021 г. до август 2022 и от юни 2023 г.  От днес той е вписан и в търговския регистър.

