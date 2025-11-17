Христо Марков е новият шеф на НАП

Христо Марков е назначен за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС).
Марков е досегашен заместник изпълнителен директор на агенцията.
Той е назначен на мястото на Румен Спецов, който беше освободен от правителството предвид назначаването му за особен търговски управител.
Правителственото решение е прието неприсъствено.
Румен Спецов беше избран в петък от правителството за особен управител на рафинерията на "Лукойл". След това България получи от САЩ 6 месеца отсрочка за санкциите срещу руската нефтена компания.
Спецов беше изпълнителен директор на Националната агенция по приходите (НАП) от май 2021 г. до август 2022 и от юни 2023 г. От днес той е вписан и в търговския регистър.
