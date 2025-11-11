Европейската комисия изплаща на България 438,6 млн. евро по ПВУ

Европейската комисия съобщи, че изплаща 438,6 милиона евро на България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Други 214,4 млн. евро засега няма да бъдат изплатени поради неизпълненото условие за реформа в антикорупционните комисии.

На 16 април 2025 г. България поиска да преразгледа своя План за възстановяване и устойчивост. Тази ревизия наложи промени в заявката на страната за второ плащане, която беше подадена по-рано. Със съгласието на Европейската комисия България оттегли заявката си за второ плащане на 17 април 2025 г., с намерението да я подаде повторно след финализирането на преработения план. Преработеният план беше одобрен от Съвета на 18 юли 2025 г., припомня ЕК.

На 23 юли 2025 г. България повторно подаде до Европейската комисия заявката си за второ плащане по Механизма за възстановяване и устойчивост на обща стойност 653 милиона евро. Тази заявка включва 59 междинни и крайни цели, обхващащи 28 реформи и 12 инвестиции. Сред тях са мерки за подобряване на образованието, укрепване на съдебната система и обществените поръчки чрез по-голяма прозрачност и защита на подателите на сигнали, либерализация на електроенергийния пазар, справяне с енергийната бедност и развитие на капацитет за съхранение на енергия.

Европейската комисия частично одобри второто искане за плащане на България на 3 октомври 2025 г.

България все още трябва да изпълни едно оставащо условие, свързано с реформата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Комисията ще разгледа възможността за изплащане на останалите средства, след като България изпълни това неизпълнено условие, се казва в съобщението.

Планът за възстановяване и устойчивост на България се финансира с 6,17 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства. Днешното плащане ще увеличи общата изплатена сума до 29,5% от общия размер на финансирането по плана, като 38,2% от предвидените цели и показатели вече са постигнати. Плащанията към държавите членки на ЕС по Механизма за възстановяване и устойчивост са обвързани с изпълнението на конкретни резултати.