ДСБ предлагат отпадане на ''такса нотариус'' при прехвърляне на МПС

ДСБ предлага законопроект, с който да отпадне нотариалната такса при прехвърляна на МПС. 

"Това е тема, която касае 300 000 хил. души годишно и коства стотици милиони евро допълнителна административна тежест за бизнеса", каза Йордан Иванов от ДСБ в кулоарите на НС.

Той допълни, че това, което предлагат, е да се модернизира начинът на прехвърляне на МПС по европейски модел, защото България е единствена държава, при която за да си прехвърлиш МПС, трябва да минеш през нотариус.

Иванов определи тази такса като "измислена".

"Призоваваме МВР и КАТ да се заемат с това и да премахнем нотариалната заверка и хората да мога да си прехвърлят МПС-тата с обикновен писмен договор", каза той.

