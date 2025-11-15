Доган учредява новата си партия днес

За днес е свикана национална учредителна конференция на политическа партия "Алианс за права и свободи" (АПС) - новият политически проект на Ахмед Доган.
Дългогодишният лидер на ДПС учредява АПС, след като загуби владението на своето Движение за права и свободи, преминало под управление на Делян Пеевски.
Инициативният комитет за учредяване на АПС бе оглавен от заместник-председателя на парламентарната група на АПС Танер Али.
На днешната учредителна конференция ще бъдат избрани ръководството и устав.
Партията има 15 депутати в настоящото Народно събрание.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп иска разследване на връзките на Епстийн с Бил Клинтън
Грузия: Не сме се отказали от ЕС, Брюксел се изолира
САЩ издаде лиценз, който позволява преговори за възможна продажба на чуждестранните активи на ''Лукойл''
Великобритания разреши на Лукойл да продължи да работи до 14 февруари в България