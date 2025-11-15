Доган учредява новата си партия днес

За днес е свикана национална учредителна конференция на политическа партия "Алианс за права и свободи" (АПС) - новият политически проект на Ахмед Доган.

Дългогодишният лидер на ДПС учредява АПС, след като загуби владението на своето Движение за права и свободи, преминало под управление на Делян Пеевски.

Инициативният комитет за учредяване на АПС бе оглавен от заместник-председателя на парламентарната група на АПС Танер Али.

На днешната учредителна конференция ще бъдат избрани ръководството и устав.

Партията има 15 депутати в настоящото Народно събрание.