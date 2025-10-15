Ексклузивно Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство, Желязков отмени заседанието на МС

БСП отговори на Борисов: Чакаме предложения

OFFNews 15 октомври 2025 в 08:15 1320 0
Председателят на БСП Атанас Зафиров

Снимка БГНЕС/архив
Председателят на БСП Атанас Зафиров

БСП отговори на Бойко Борисов след поисканото от него снощи преформатиране на кабинета. 

В конкретната политическа ситуация поставяме на първо място финансовата и социалната стабилност на държавата и българите. Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента, се казва в позиция на партията. 

От БСП заявяват още: 

От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес. Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това.

Реконструкция на правителството, блокиране на Народното сьбрание, нови избори - това са алтернативи. По оста стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна.

На базата на компромис и взаимно разбиране съставихме това управление, което постигна нужната стабилност и поведе България по нейния европейски път.
След направените вчера изявления, очакваме партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори.

