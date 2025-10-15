БСП отговори на Борисов: Чакаме предложения

БСП отговори на Бойко Борисов след поисканото от него снощи преформатиране на кабинета.
В конкретната политическа ситуация поставяме на първо място финансовата и социалната стабилност на държавата и българите. Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента, се казва в позиция на партията.
От БСП заявяват още:
От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес. Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това.
Реконструкция на правителството, блокиране на Народното сьбрание, нови избори - това са алтернативи. По оста стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна.
На базата на компромис и взаимно разбиране съставихме това управление, което постигна нужната стабилност и поведе България по нейния европейски път.
След направените вчера изявления, очакваме партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори.
