Борисов: Васил Терзиев е прекрасен кандидат за президент, ще го бием лесно

Кметът на София Васил Терзиев е прекрасен кандидат за президент. Най-лесно се бие такъв от дясноцентристките партии, заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в Разлог по време на Националната академия на младежката организация на ГЕРБ.

Бойко Рашков извади, че съм бил партиен член 91-а или 92-а година и съм напуснал, това за тия от ДБ беше тежък компромат срещу мен, а когато тези мекерета на ДС са на ключови позиции, за Наско Атанасов - е, сега, какво толкова. Тези хора не могат да изкарат президент. Дясноцентристки президент може да има само ако се обединим всичките, каза Борисов.

Криза с боклука в София. Един ден експлозия, на другия ден пак си е мръсна София, но вече не се говори. Що? Щото го хванаха, че си е докарал фирма да си направи нещо. И като видяха, че ги хванахме, вече няма мафия, няма мутри, всичко е точно. А то пак си е мръсно, заяви председателят на ГЕРБ.

Ако падне правителството, ще настане мигновен хаос, каза още Борисов.

Той прогнозира, че ако в момента правителството се разклати и падне, цените ще се повишат:

„Пълно компрометиране на еврозоната, изпуснати цени, всичко, което Росен Плевнелиев говори за геостратегическото предимство на България, се срива“.

Борисов определи като „новия блок“ от партии и коалиции "Продължаваме промяната – Демократична България","Възраждане", „Величие“, МЕЧ, „черепи и кости“, Илияна Йотова. Те показаха новата управленска коалиция, само че са свенливи, защото тя не е готина, каза той.