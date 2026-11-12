Борисов: Това правителство трябва да седи възможно по-дълго, за да ви обере докрай

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики за реакцията на властта след тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия", работата по криминални случаи, промените в Закона за личната помощ и политиката му към доходите на хората.

Промените в Закона за личната помощ от Прогресивна България, предложени без предварително обсъждане, предизвикаха бурна реакция сред пациентски организации и майки на деца с увреждания. Предложенията засягат пряко начина на заплащане на личните асистенти, договорите, по които работят, осигурителните им права и условията, на които трябва да отговарят.

Базовата промяна е свързана с "отвързването" на възнагражденията на личните асистенти от минималната работна заплата. Предвижда се и сегашните трудови договори да бъдат заменени със специални договори за предоставяне на лична помощ.

"Това е грубо посегателство върху правата на личните асистенти. Не може да се случва по тпзи начин, това са хора, които се грижат за близките си 24 часа, седем дни в седмицата, и те не могат така да бъдат оставени на произвола на съдбата. Ще се прекратят договорите на личните асистенти, ще се орежат възнагражденията им за следващата година, дори ще бъдат замразени, те ще получават по-малко средства за подкрепа на децата и възрастните хора. Записано е, че трудоввите договори ще бъдат прекратени и на тяхно място ще се сключват нови договори, за предоставяне на лична помощ, само че тези нови договори ще бъдат свързани с това, че няма да им се полага платен годишен отпуск и няма да бъдат осигурявани за Фонд безработица. Ще замразят и всъщност няма да получат допълнителните си възнаграждения за клас прослужено време", критикуваха от партията. "Те посегнаха на ракията на хората, те посегнаха на това за една торба цимент да се регистрираш за ДДС. Истината е, че комунистите искат парите на българите да влязат в техните джобове. Ето вчера отново се вдига цената на газа. Пак ли да поватрям каква беше цената на барела при нас и при тях. Всеки ден те ви обират парите откъдето могат. Единствено можем да похалим МВР, не е като едно време, както каза премиера Румен Радев. Вече за един изстрел двама убийци има. 200 процента разкриваемост. Излизат единият ден и казват - всичко е разкрито, а то всъщност бяха три убийства. Първото в Банкя, където го потрошиха, запалиха, обраха и го убиха. Няма никаква разкриваемост ", коментира Борисов в кулоарите на Нардното събрание.

Той продължи с думите: "Правителство трябва да седи колкото се може по-дълго - за да ви обират докрай, кризата да е тотална и по начина, по който дойодха, така и да си отидат".

Борсиов бе категоричен, че политическата отговорност трябва да се изразява в освобождаване на министри, и обвини управляващите в противоречиви обяснения. По повод трагедията на "Тракия" Борисов разкритикува обясненията за късното получаване на информация за катастрофите и изказванията за състоянието на настилката и липсата на пътни табели.

"Става трагедията на Тракия и излизаш и казваш, че си разбрал късно. Гледай асфалта - ама Шишков го е слагал, нямало табели - ами ти си ги спрял", каза той.

Лидерът на ГЕРБ отново повтори предложението си от вчера - закон, който да предвижда през първите 24 часа след подобни инциденти да говорят само експерти, а не полтиици, за да се избегне политизирането на темата.

И през днешния ден той критикува управляващите за липсата на морална и политическа отговорност след трагедията.

"Политическа отговорност се поема, след като освободиш минситри. Случвало се е и при нас, само че аз освободих трима министри", каза той.

По думите му, трябва да се освободят министрите на МВР, транспорта и МРРБ.

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