Борисов критикува Пеевски: Никой няма право да говори така. Самонадеяността му започва да пречи

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изненадващо отправи критики в остър тон към Делян Пеевски.

В кулоарите на Народното събрание, след като кворумът в началото на заседанието пропадна. В пленарната зала присъстваха всички парламентарни групи, но опозицията не се регистрира (ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ и "Величие").

Пред медиите Борисов каза, че правителството не принадлежи на никого и критикува самонадеяността на лидера на "ДПС-Ново начало".

"Правителството е на България. Много трудно сглобено след 8 избора. То не е на ГЕРБ, то не е на Пеевски, не на ИТН, не е на БСП. (...) Никой от нас няма право да говори "аз". "Аз съм гарант, от мен зависи", защото всеки от нас може да го каже. Критика към Делян Пеевски е това", отсече председателят на ГЕРБ.

Борисов не критикува Делян Пеевски за репликата, че ще "прави държава с главно "д": "Държавата се пише с главно "д", което да критикувам точно?", но добави:

"Единственото, което мога да критикувам е, че всеки от нас може да да има самочувствие, но когато започне това самочувствие да става такова, че усещаш, че нещо зависи само и единствено от теб - е тежък негатив. Това е може би ранният Борисов, преди 2004-2005 г. Моето самочувствие беше на самодостатъчност. Човек трябва да може да отправя критики и самокритики. Те са всички млади момчета, тука в парламента - млади в политиката, защото Денков не първа младост също, но самочувствието - когато се превърне в самонадеяност, е много опасно в политиката. Аз го научих това по трудния начин и се поправих."

Борисов обърна внимание на това, че всеки час, който министрите прекарват в правителството зависи от мнозинството и в този смисъл премиерът Росен Желязков е "подвластен" на подкрепата от парламента.

Бившият премиер заяви, че в неговите правителства ГЕРБ са можели да правят всичко сами, защото всеки е искал да бъде техен партньор.

"Колегите от ПП-ДБ нямат план. На всички планът им - включително с нерегистрирането в залата, показва, че нямат план. (...) Стоим в това правителство, защото нищо по-добро от това не мога да измисля", каза Бойко Борисов.

По повод внесения от ДПС-Пеевски законопроект за заобикаляне на президента при избор на шефове на службите каза:

"Колко време президентът се гаври с парламента и не назначава нови шефове на службите - месеци, месеци, месеци. Една година еднолично назначени служби от Румен Радев."

Малко след изявлението на Борисов, Делян Пеевски му отговори в кулоарите, като отново в първо лице обяви, че правителството оцелява заради него и че той е "гарантът за хората".

