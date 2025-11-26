Борисов: Бъдете рахат! ЕК не ни критикува. Ще има 3% дефицит, щом получим дерогация

"Критиките на Европейската комисия не са критики, защото те много добре знаят - когато получим дерогация за отбраната (б.а. изключение от санкции), отиваме на 2,7% дефицит, така че бъдете рахат! Това се случва регулярно: когато подадем дерогацията в отбраната - ще стане 2,7%".

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на Народното събрание тази сутрин. От 2024 г. всяка страна в ЕС трябва да подготвя многогодишен фискален план с определена траектория на разходите („net expenditure path“), който да гарантира устойчив държавен дълг и дефицит под 3% от БВП. Вчера ЕК предупреди за риск от несъответствие на бюджетните планове на България за 2026 г. с фискалните изисквания на ЕС.

Отговори на критиките на ДБ, като каза, че данъците няма да се увеличат. По думите му България е с най-ниските данъци и такси. Коментира, че е добре да има протести и че това е част от демокрацията.

"Колкото и да се пънат "Продължаваме промяната - Демократична България" - ще ги вкарам в еврозоната. Каквото и да правят този един месец - от 1 януари сме в еврозоната. Всичко друго са бля-бля. Нека ги видя довечера прегърнати с "Възраждане", каза Борисов.

Беше категоричен, че няма пак да предлага на обществото "постна пица с Дянков" и каза, че затова е подкрепил предложенията на другите партии в бюджета. Добави, че това е бил единственият начин да сглоби това сложно правителство.

Между първо и второ четене на проектобюджета за 2026 г. управляващата коалиция предложи държавната лотария да бъде дадена на концесия за 15 години. Борисов каза, че одобрява тотото да бъде дадено на концесия, защото това е една дясна политика:

"Една от най-добрите десни мерки са концесиите. Дори всички нови концесии за добиване на цветни метали и минерали трябва рязко да се променят. Вече няколко десетилетия концесиите, направени с международни договори, са на 4%. През този период медта се вдигна сигурно 3-4 пъти, златото е двойно днес, а таксата е една и съща. Справедливо ли е - не."

Борисов заяви, че разликата в приходите между частни и хазартен играч е с голяма разлика. "Концесия значи, че имаме тези права да проведем - и тогава се явяват всички, които искат да участват. А не да се обират казината. Това е публична процедура", коментира той.

Лидерът на ГЕРБ добави, че "всички тръпнат в очакване какво ще се случи в Украйна" и че всички искат да спре войната.

Бойко Борисов каза още, че арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев (ПП) е спечелил на местните избори през 2023 г. и трябва "да си изкара мандата".

На въпроси за критиките на президента Румен Радев каза, че "не го познава" и че не коментира думите на политически лидери.