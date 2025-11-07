Станислав Анастасов показа среден пръст на Костадинов в пленарната зала (видео)

Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало" показа среден пръст на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов в пленарната зала.

Това се случи по време на дебата за вкарването на особен управител в "Лукойл Нефтохим Бургас", който да може да продава активи на нефтената рафинерия.

По време на свое изказване Анастасов каза, че лидерът на ПП "Асен Василев неделя си пътува с управителя до "Лукойл". "Трябва само на службите да разчитаме, за да дават информация за вашето движение", обърна се към "Възраждане" също така депутатът от ДПС-Ново начало".

Костадинов мъ отвърна, че в изказването си Анастасов е издал две неща - че ДПС-НН получава информация от службите и че знае какво ще направи новият особен управител на "Лукойл", което значи, че вече е "договорен".

"Направихте самопризнание какво ще направи официалният крадец на "Лукойл", представител на крадливата организация в лицето на вашето правителство", заяви лидерът на "Възраждане".

Нарече ДПС-НН "крадлива и престъпна шайка" и призова Костадин Ангелов (ГЕРБ), който водеше заседанието, да му наложи забележка.

"Ще поемете ли отговорност да платите милиарди обезщетение заради това решение, не си ровете в телефона, когато Ви говоря!", обърна се към Станислав Анастасов Костадинов, при което Анастасов му показа среден пръст от място.

"Не ми показвай среден пръст, момченце, защото, ако дойда, ще ти го навра, да не казвам къде! Ясен ли съм", при което Ангелов му наложи забележка за поведение.

Костадин Ангелов, който водеше заседанието, наложи забележка на Костадинов. Забележка на Анастасов обаче така и не беше наложена.