Атанасов за опасността от руска атака през язовир Искър: Там няма бараки, а масивни постройки на 11 декара

Лидерът на "Демократи за силна България" и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов заяви, че в руския имот на язовир Искър "няма бараки, а масивни постройки".

Пред националната телевизия той каза, че става дума за българска държавна собственост, "узурпирана" от времето на българо-съветската дружба от тогавашното съветско посолство - сега руско.

"Това са 11 декара, има постройки, има всичко. Не са бараки, а масивни постройки. Всичко е заградено и нито една българска институция не смее да се доближи дотам", каза Атанасов.

Повтори, че имотът е на стената на язовир "Искър" - вододайната зона на София. "Това е санитарно-охранителна зона, където се осигурява водата за цялата ни столица. И там стои един имот, който се обитава от вражеската на България Русия“, заяви Атанас Атанасов.

В петък в парламента Атанасов обяви с тревога, че руските имоти край язовир „Искър“ са директна заплаха за националната сигурност и не е изключено вражеско нападение на България през въпросния имот.

Пред БНТ Атанасов каза още, че през 1998 г. премиерът Иван Костов е продал „Нефтохим“ на руската компания „Лукойл“, "защото е било най-изгодно за България". Депутатът коментира, че темата е дълга, но е участвал в тези процеси и "знае за какво става въпрос":