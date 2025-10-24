Атанасов: Русия може да ни нападне през имота си до стената на яз. ''Искър''

"Демократи за силна България" питат премиера Росен Желязков и министъра на правосъдието Георги Георгиев какво ще предприемат, за да отнемат собствеността на имот край язовир Искър от руското посолство.

В кулоарите на парламента лидерът на партията Атанас Атанасов заяви, че този имот се владее от посолство, а съответно и от Русия, от дълго години без законно основание. По думите му няма нито един документ, който да удостоверява владението на въпросния имот.

"Това е риск за националната сигурност, защото имотът се намира точно в чашката на вододайната зона на яз. ''Искър'' за София. След началото на войната в Украйна Русия обяви България за неприятелска държава. През този имот, който е в близост до стената на яз. ''Искър'', може да се стигне до вражеско нападение срещу България", каза Атанасов.

Депутатът Любен Иванов допълни, че до ДСБ е достигнала информация, че руското посолство се опитва да продаде редица имоти на руската държава и свързани организации с нея на лица в България.

"Обявени са търгове, които се провеждат тайно. Информацията е, че плащането ще бъде извършено по сметка в банка, санкционирана от ЕС. За българската държава това представлява определен риск - не само за загуба за репутация пред европейските партньори, а има риск от финансови санкции от ЕС", заяви той.

Атанас Атанасов добави, че ДСБ изпращат заедно с въпросите си сърбани подписи по искане за отнемане на имота на яз. Искър от руското посолство. "Странно е това бездействие на институциите, защото този факт стана публично известен и никой не предприема никакви действия", каза той.