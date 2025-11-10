Атанасов: Проверката на ДАНС в ''Лукойл'' е шум, който службите вдигат

Лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов определи действията на управляващите относно "Лукойл" като хаотични. По думите му проверката на ДАНС в рафинерията е шум, който службите вдигат.

"Дали би могло да има национализация сега на "Нефтохим Бургас" е друга тема. Иначе това е важен обект от енергийната инфраструктурата на България. И виждаме хаотични действия, включително и сега този шум, който службите вдигат. Толкова години не сме ги чули, не сме разбрали там. Изобщо дали имат присъствие, дали имат някакво отношение към този анклав напрактика на руските интереси. Сега нещо са се размърдали. Не знам точно какво правят. Чета в медиите, че министри в правителството не са наясно какво правят службите в Бургас", каза Атанасов в "Денят започва" по БНТ.

Той смята, че управляващите не желят диалог с опозицията за "Лукойл" и посочи, че е поискал да види на хартия приетите промени в закона, с които се назначава особен управител на активите на руската компания "Лукойл" в България, а квесторът му отговорил, че има разпореждане на парламентарна група само по един екземпляр.

"Представите се, какъв смях."

В петък Народното събрание гласува промени в закона, с които се назначава се особен управител на активите на руската компания "Лукойл" в България.

Той ще се разпорежда с активите ѝ, включително ще може да ги продава, а собственикът няма да има право на глас и дори да обжалва решенията пред съда.

Решението мина за 30 секунди през енергийна комисия в отсъствието на опозицията.

Атанасов посочи, че е наложително държавата да установи контрол върху рафинерията в Бургас.

"Наложително е държавата да установи контрол върху "Нефтохим", защото най-важното обстоятелство тук с оглед на санкциите, които се налагат да се спре паричният поток към Русия от производството на продукти в "Нефтохим". Това е основната задача", посочи лидерът на ДСБ.

Той е категоричен, че не знае какво пише в приетия от НС законопроект.