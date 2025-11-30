Асен Василев пя ''Кой разпореди това безобразие'' в пънк парче (видео)

Публиката скандира "Няма да стане по този начин" в столично заведение

30 ноември 2025
Асен Василев

Снимка БГНЕС
Асен Василев

Съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев пя на концерт на българска скакор/пънк група от Варна в столично заведение.

Бандата Pizzza направи песен пародия за скандала в ресорната комисия в парламента, одобрила бюджетите на ДОО и НЗОК. Снощи групата имаше концерт в София, а Асен Василев се качи на сцената и даде начало на песента.

Видео бе качено от пиара на „Продължаваме промяната“ Найо Тицин.

Песента е в ска стила на групата и единственият текст са думите на Асен Василев, изречени в комисията: „Кой разпореди това безобразие? Няма да се случи тази комисия по този начин. Няма на тъмно да приемете бюджетите на държавата. Толкова ли ви е страх, от какво ви е страх и от кого?“

Във видеото се вижда как, след като Асен Василев слиза от сцената, младежите в клуба го прегръщат и се снимат с него. 

Възмущението на Василев избухна миналата сряда, когато в парламентарната почивка бе свикано извънредно заседание на бюджетната комисия - 2 часа преди обявеното редовно заседание, за да бъде претупано приемането на второ четене на бюджетите на НЗОК и Националния осигурителен институт. Тогава Асен Василев осуети намерението на председателя на комисията Делян Добрев и на Йордан Цонев от ДПС-НН, като започна да повтаря безспир "Кой разпореди това безобразие?!" и "Няма да стане по този начин! ". Депутатът от ДПС-НН Байрам Байрам се опита да му изтръгне микрофона.

    4005

    1

    PaulPierce

    30.11 2025 в 11:18

    -0
    +0
    Някои ходят сред хората без притеснение, други прелитат покрай тях с 5 коли охрана.
     
