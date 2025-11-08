Асен Василев: Фалиралите ''Булгартабак'' да не упражняват меринджейските си способности върху рафинерията в Бургас

Не е добра идея хората, които фалираха "Булгартабак", да се упражняват върху рафинерията в Бургас, заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод възможността "Лукойл Нефотхим Бургас" да бъде придобита от БЕХ.

Днес на Национален съвет на ПП прие етични правила и избра бившия премиер Николай Денков за зам.-председател на партията.

Пред журналисти след заседанието Асен Василев заяви, че няма как да е добра идея от "хората, фалирали "Булгартабак" и предложили "Магазин за хората", да зависи дали ще има гориво в България:

"Хората, които фалираха "Булгартабак", и ни дадоха Държавната петролна компания, която след като изхарчи няколко десетки милиона, не направи нищо и беше закрита. Дадоха ни и "Магазини за хората", от които още чакаме първият да бъде открит и дали ще има кисело мляко в него - да си упражняват "меринджейските" способности върху най-голямата рафинерия на Балканите и от тях да зависи дали ще има бензин и дизел по бензиностанциите и дали ще има гориво за самолетите - не мисля, че е добра идея."

Бившият финансов министър подчерта, че правителството все още не е внесло проектобюджета си за догодина. Асен Василев посочи, че покрай "Лукойл" темата за бюджета започва да се измества от фокуса на общественото внимание.

Николай Денков каза, че всичко, което ще се случи оттук нататък с "Лукойл" е отговорност на управляващите.

"След като за 30 секунди могат да приемат такъв закон - оттук нататък последствията могат да са 30 години", заяви той. Изказването му е по повод рекорда на Павела Митова от ИТН в енергийна комисия вчера в парламента, на което за малко под 30 секунди бяха приети функциите на особения управител на активите на "Лукойл“ в България. Това се случи в отсъствието на опозицията.