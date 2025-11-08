Николай Денков бе избран за зам.-председател на ПП

Националният съвет на "Продължаваме промяната" избра акад. Николай Денков за заместник-председател на партията.
Предложението е на лидера на партията Асен Василев и е очаквано след промените в Устава, гласувани от Общото събрание на "Продължаваме промяната" тази есен, съобщават от пресцентъра на партията.
В края на септември Асен Василев беше избран единодушно за председател на "Продължаваме промяната". Общото събрание на формацията избра изцяло обновен Изпълнителен съвет и направи промени в Устава на партията.
Прието беше, че ще има заместник-председател на партията, който ще се излъчва от членовете на Изпълнителния съвет и ще се утвърждава от Националния съвет по предложение на председателя. Създаден беше и независим орган в партията - Етична комисия, която може да разследва сигнали и да предприема съответните действия.
