Николай Денков бе избран за зам.-председател на ПП

OFFNews 08 ноември 2025 в 15:38 163 0
Николай Денков, ПП

Снимка БГНЕС/Стефан Василев
Николай Денков

Националният съвет на "Продължаваме промяната" избра акад. Николай Денков за заместник-председател на партията.

Предложението е на лидера на партията Асен Василев и е очаквано след промените в Устава, гласувани от Общото събрание на "Продължаваме промяната" тази есен, съобщават от пресцентъра на партията.

В края на септември Асен Василев беше избран единодушно за председател на "Продължаваме промяната". Общото събрание на формацията избра изцяло обновен Изпълнителен съвет и направи промени в Устава на партията.

Прието беше, че ще има заместник-председател на партията, който ще се излъчва от членовете на Изпълнителния съвет и ще се утвърждава от Националния съвет по предложение на председателя. Създаден беше и независим орган в партията - Етична комисия, която може да разследва сигнали и да предприема съответните действия.

