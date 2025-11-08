Стойнев: Нека бъдем готови за момента, в който БЕХ реши да купи ''Лукойл Нефтохим Бургас''

При писането на промените в закона, касаещи "Лукойл", е отчетена и хипотезата, че е възможно да се вземе решение, тя да бъде закупена от Българския енергиен холдинг, заяви пред БНТ председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев.

"Нека да бъдем готови и за този момент, в който примерно Българският енергиен холдинг (БЕХ) реши да купи рафинерията. Има я тази хипотеза. Съвсем нормално е, когато изготвяме законодателството, да има и тази хипотеза. Разбира се, да се закупи, да се оставят парите в определена сметка замразена, така че руското правителство, руснаците, да си получат средствата - да се направи една обективна оценка. Не да се купи за 2 лв., разбира се. Да се вземат най-големите консултантски компании, които да оценят дали ще струва 2 милиарда, дали ще струва 3 милиарда долара тази компания", каза Стойнев.

Той защити назначаването на особен управител в рафинерията като единствен изход от ситуацията в момента. Депутатът от БСП подчерта, че и в момента само една българска банка работи с "Лукойл".

Драгомир Стойнев е на мнение, че с назначаването на особен управител поне временно ще настъпи спокойствие и в България, и на Балканите.