Зорница празнува имен ден

Църквата почита днес светите мъченици Зиновий и сестра му Зиновия. Имен ден празнуват Зорица, Зорница, Зорка и Зоран.
Името Зорница има славянски произход и означава "зора".
Светите мъченици Зиновий и Зиновия били родом от град Егей в Мала Азия. Те живели през III в. и заради вярата си в Христа били подложени на тежки мъчения. След изтезанията били посечени през 285 г.
Свети крал Стефан Урош II Милутин e един от най-великите сръбски владетели, царувал от 1275 г. цели 45 години. Той положил големи грижи за издигането на Сръбската Църква и надминал всички свои предшественици по пожертвователност към Църквата и строителство на храмове (построил повече от 40 църкви). Той е бил син на крал Стефан Урош I (1243-1276) и на френската принцеса Елена Анжуйска.
Първоначално светите му мощи били пазени в Банския манастир "Св. Стефан" в Косово, а след Косовската битка през 1389 г. били отнесени в близкото село Тренча. Около 1460 г. митрополит Стефан ги отнесъл заради проблеми с турците в манастира в Горна Баня край София. По-късно светите му мощи са пренесени в София, в митрополитския храм "Св. Неделя", наричан също "Свети Крал", където до днес са предмет на благоговейна почит.
Св. мощи са оцелели на пожари и бедствия, на нападения от кърджалии и масовите потурчвания. Мощите оцелели дори и при атентата в катедралния храм на 10 април 1925 година.
През 2006 г. Св. Синод на Българската Православна Църква реши да даде част от мощите на св. крал Милутин на Сръбската църква.
