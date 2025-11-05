Затварят изпреварващите ленти в част от АМ "Тракия" утре (6 ноември) от 8 ч. до 18 ч. в участъка от 98-и км до км 100 на АМ "Тракия" в област Пазарджик, съобщиха от АПИ.

В отсечката ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица, като при изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.