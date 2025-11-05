Главният архитект на София отказа да подаде оставка

Главният архитект на София арх. Богдана Панайотова заяви в публикация във Фейсбук, че няма намерение да подаде оставка. Изявлението ѝ дойде, след като по-рано днес кметът Васил Терзиев обяви, че е поискал нейното освобождаване като част от "по-широката реформа в администрацията".

В публикация във Фейсбук Панайотова заяви, че кметът я е уведомил за решението си чрез СМС от Бразилия, където той се намира в момента, като подчерта, че не е имала личен контакт с него от 24 октомври.

Панайотова уточнява, че няма достъп до официалните страници на Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) и до публичната си страница във Facebook, като затова публикува позицията си от личния си профил.

Публикуваме цялата публикация на главният архитект на София арх. Богдана Панайотова, качена във фейсбук профила ѝ:

Днес Васил Терзиев публикува информация, че ми е поискал оставката като главен архитект. Нямам намерения да подам оставка. И съм готова да дебатирам всяко мое решение с всеки, който е готов да го направи лице в лице с мен.

Пиша тази позиция в качеството си на главен архитект на Столична община от болничното легло където съм на системи от миналата седмица.

Пиша от личния си профил, защото нямам достъп до страницата ми като публична фигура във Фейсбук, нямам достъп и до страницата на НАГ, чийто ръководител съм все още.

Кметът на столицата не е разговарял лице в лице с мен от 24.10. Вчера, след като беше уведомен, че съм в болница ми изпрати СМС от Бразилия, където се намира в момента, с който ми казва “доста мислих и стигнах до решение, че искам да преустановим съвместната ни работа.”

Проблемът според него е в градоустройството, но той има всички правомощия и отговорност да направи всичко, което смята за необходимо в тази сфера, защото с втъпването ми в длъжност, прибра всичките си права по ЗУТ при него, за което го подкрепях и съдействах.

Днес не можах да публикувам друга важна новина за софиянци и за хората, които от години се борят срещу застрояването на Боянското блато. На 03.11.2025 г. колегите от НАГ заедно с район „Витоша“ направиха съвместна проверка. Съставен е констативен акт на основание чл. 224 от ЗУТ за спиране на строителството. В Боянското блато не трябва да се строи. Издаденият акт е в етап на връчване на заинтересованите страни.

А това е цялата новина, която беше спряна:

Предстоят нови проверки на строежи в близост доводни обекти в София

В изпълнение на започналата ревизия на разрешениятаза строеж в близост до некоригирани речни корита и дерета, екипът на Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ), съвместно с районнитеадминистрации, започва нови проверки на строителниобекти в столицата.

Проверките н инициират в резултат на проведенатаработна среща в НАГ, посветена на комплекснитепроблеми, свързани с управлението и опазването на речнитекорита, както и на необходимостта от по-ефективнакоординация между институциите.

Работната среща беше инициирана от главния архитектна Столична община арх. Богдана Панайотова, коятоподчерта, че целта е да се създаде устойчив механизъм замеждуинституционално сътрудничество, за да сепредотвратят рискови строителни практики и екологичнищети.

В дискусията участваха представители на:�Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство наземеделието и храните, ДНСК, Агенция по геодезия, картография и кадастър, „Басейнова дирекция“, РИОСВ – София, „Геозащита Перник“, „Софийска вода“ АД, „Напоителни системи“, „ГИС – София“ ЕООД, ОП „Софияплан“, както и представители на професионалникамари и неправителствени организации, сред които КАБ, КИИП, Камара на строителите в България, Съюзна архитектите в България и др.

В резултат на проведената среща беше взето решение да започне целенасочена проверка на всички строителниобекти, разположени в близост до некоригирани речникорита и дерета, както и да се изготви междуведомственпротокол за координация при издаването на разрешенияза строеж в рискови зони.

Главният архитект на Столична община арх. БогданаПанайотова заяви, че целта е да се направи пълен анализ настроителството в рисковите зони и да се предотвратятбъдещи инциденти.

До момента са извършени следните проверки по протежението на река Драгалевска.

1.Строеж в район Лозенец – съставен и връчен констативен акт на основание чл. 224 от ЗУТ за спиране на строителството

2.Строеж в близост до Боянското блато – на 03.11.2025 г. е извършена съвместна проверка от служители на НАГ и район Витоша. Съставен е констативен акт на основание чл. 224 от ЗУТ за спиране на строителството. Издаденият акт е в етап връчване на заинтересованите страни.

3.Строеж в близост до Драгалевска река, в район Витоша – разрешението за строеж на същия е отменено със Заповед на РДНСК от 29.07.2025 г.

Днес предстои извършване на проверка на още един строеж в близост до Драгалевска река, в район Лозенец.

Към момента екипът на Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) извършва проверка на имоти с издадени разрешения за строеж, разположени в контактните зони на водни обекти на територията наСтолична община.

Проверките ще се осъществяват поетапно и попредварително изготвен график, като целта е да бъдатобхванати всички установени случаи на строителство в близост до некоригирани речни корита и дерета.

Резултатите от извършените проверки ще бъдатпублично оповестявани от НАГ след приключване на всекиетап от работата.

След изтичане на срока за възражения по съставенитеконстативни актове и при непредставяне надоказателства, че са спазени изискванията на Закона заводите, ще бъдат издавани заповеди за спиране настроежите на основание чл. 224а от Закона за устройствона територията