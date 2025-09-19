Започва ремонт на 9 км от АМ ''Тракия'' в посока Бургас

От 23 септември започва превантивен ремонт в платното за Бургас на 9 км от АМ „Тракия". Ще се ремонтира участъкът между 24-и и 33-и км е на територията на Софийска област, съобщава пътната агенция.

За целта ще е напълно ограничено движението в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. За повишаване на безопасността и за улеснение на трафика всеки петък и събота ще се организира реверсивно движение. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък ще има една лента за Бургас и две ленти към столицата.

Технологичният проект за ремонт на отсечката предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на знаците и ограничителните системи, нова маркировка и др. На обекта ще се работи ежедневно, за да завършат строително-монтажните работи възможно най-скоро.

Прогнозният срок е 10 ноември.

Ремонтните дейности са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия" на „Автомагистрали" ЕАД.

През май-юни т. г. бяха ремонтирани участъци от АМ „Тракия" на територията на областите Софийска, Пазарджик, Пловдив и Сливен. При изпълнение на дейностите в отсечката в Софийска област беше въведена същата организация на движение. През пролетта бяха обновени 12 километра в платното за Бургас между 11-и и 23-и км и сега работата продължава в същото платно. На територията на област Пазарджик бяха ремонтирани двете платна за движение между 98-и и 106-и км, както и двете платна в участъка между 106-и и 119-и км в област Пловдив. В област Сливен е обновено платното за Бургас в отсечката между 241-и и 251-ти км, припомня Агенция "Пътна инфраструктура".