Wolt стартира в Благоевград

Благоевград, 26 ноември 2025 г. – Wolt, платформата, която трансформира локалната търговия и услугите за доставки, разширява присъствието си с навлизане в Благоевград – петия град, в който компанията вече работи, само пет месеца след стъпването й на българския пазар. След София, Пловдив, Варна и Плевен, Благоевград е избран като следваща стратегическа локация заради активната студентска общност, високото ниво на дигитална култура и динамичната местна бизнес среда.

С пускането на услугите си платформата предоставя на жителите, гостите и голямата студентска общност в Благоевград бърз и удобен достъп до ежедневни продукти, ястия от любими ресторанти, хранителни стоки и стоки за дома, козметика, продукти за домашни любимци, цветя и още много категории – всичко чрез приложението Wolt, с фокус върху удобството, надеждността и отличното потребителско изживяване.

„Wolt влезе в България преди едва пет месеца и вече работим в пет града. Благоевград беше логичен следващ избор, защото има нещо специално – концентрирана, активна и дигитално ориентирана студентска общност,“ коментира Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България. „Тук студентите определят ритъма – те очакват бързина, гъвкавост и разнообразие. Именно това носим ние, задавайки нов стандарт за удобство. А за местния бизнес Wolt е шанс да стане част от модерна ритейл екосистема, да достигне до нови клиенти и да се развива с помощта на иновативни дигитални инструменти.“

Платформата стартира в Благоевград с всички удобни и полезни функционалности, които през последните месеци представя в България. Потребителите могат да комбинират продукти от няколко търговци в една доставка, да планират поръчки за конкретен ден и час или да правят групови поръчки – отлични решения за споделени квартири, студентски общежития или офиси. Започването на дейност в Благоевград съвпада и с първия Black Friday на Wolt в България, с ексклузивни оферти в специален раздел на приложението през целия ноември.

Доставките в Благоевград ще се извършват ежедневно от 09:00 до 24:00 ч., до адреси в жилищни квартали, офиси и учреждения, университетски кампуси, както и до обществени пространства като паркове и събитийни локации.

Wolt стартира в града със селекция от местни любими заведения като South West Burger и ресторант AmiZADE, както и популярни национални вериги като Aladin Foods и Pizza Place. Платформата ще продължава да разширява партньорската си мрежа, за да осигури разнообразен и търсен избор за местните потребители.

Новите клиенти ще получат 30% отстъпка от първите си три поръчки и 30 дни безплатна доставка. Плащанията могат да се извършват с карта или в брой при доставка. Приложението Wolt е достъпно за iOS и Android, а поръчки могат да се правят и през уебсайта, на www.wolt.com.

С навлизането си в Благоевград Wolt затвърждава бързото си развитие в България и мисията си да носи удобство, радост и нови възможности за доходи във всеки квартал, в който оперира.