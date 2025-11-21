Въведение Богородично е, християнското семейство празнува

Днес е Въведение Богородично, чества се Денят на християнското семейство.
Според преданието на този ден родителите на тригодишната Мария я завели в Йерусалимския храм и я отдали в служба на Бога. Йоаким, Ана и малката им дъщеря били посрещнати от първосвещениците и служителите в храма с песнопения. Дева Мария e поставена на първото стъпало пред храмовия вход и се е изкачила сама по 15-те стълби.
Семейното ходене на църква днес символизира влизането на тригодишната Мария в храма и напомня на бащи и майки за духовните им задължения към децата.
Според традициите семейството се събира около огнището и на масата и чества здравата връзка между деца и родители. На празничната трапеза днес се слагат погача, риба, постни ястия и много плодове, празникът е по време на Коледните пости, но на този ден е разрешено и виното.
Масата остава неразтребена, за да дойде Богородица през нощта, да си хапне и да благослови дома.
На този ден народът ни гадае какво ще е времето през цялата следваща година. Ако е топло и слънчево - зимата ще е люта, лятото ще е сухо, а плодородието слабо. Ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото - дъждовно, а реколтата - богата.
