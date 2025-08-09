Варна готви нов протест под наслов ''На вечеря при Пламенка''

Жители на Варна готвят нов протест под наслов "На вечеря при Пламенка", става ясно от публикация на организаторите на протеста във Фейсбук.
Демонстрацията е насрочена за петък - 15 август- в деня на празника на града. Тя ще е пред ресторант, за който се твърди, че е на Пламенка Георгиева- жената, подала сигнал, довел до ареста на Благомир Коцев.
"Днес отбелязваме един месец от неправомерното задържане на кмета на Варна Благомир Коцев и двамата ни общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Настояваме за освобождането им и планираме по случай празника на Варна, да засвидетелстваме внимание към пламенка. Ще бъдем пред ресторанта ѝ и ще покажем, че не сме забравили удобните показания, които тя даде за изпълнението на този произвол", пишат организаторите.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
5055
8
09.08 2025 в 21:26
От свиня мас и от комунист власт се взема с дране...
-300
7
09.08 2025 в 21:00
Каквото и да се случва , каквито и протести и калъбикания на туземното население да се случват нищо не може да да промени Диктаторският режим на Мутрата борисов и негосава клика от гербо-комунисти.
Само смъртта на простака бойко борисов може да даде шанс на населението да бъде свободно !
Простакът борисов управлява с комунистите , а самият той е комунист и участник във възродителният процес !
Тоест ние все още сме в Режим на комунистическа Диктатура и е заблуда ,че сме демокрация и правова държава !
Както е известно комунистите власт без кръв не пускат !
Да се надяваме на скорошната смърт на простака борисов ,само тя ни е спасението !
5055
6
09.08 2025 в 19:21
4918
5
09.08 2025 в 19:13
3100
4
09.08 2025 в 18:24
Време е за протест пред следствения арест в София:
Благо с теб сме
Свобода за Благо
3550
3
09.08 2025 в 17:56
2973
2
09.08 2025 в 17:20
Получавам еректилна дисфунция при вида на тези надути силиконови джуки тип "певачка на Герберска сбирка".
900
1
09.08 2025 в 17:13
BMW паркира край Музея на мечката на Витоша (снимки)
Зеленски: Украйна и нейните съюзници трябва да подкрепят конструктивните стъпки на САЩ за мир
САЩ дават $50 млн. за информация, водеща до ареста на Мадуро
САЩ дават $50 млн. за информация, водеща до ареста на Мадуро
BMW паркира край Музея на мечката на Витоша (снимки)