Варна готви нов протест под наслов ''На вечеря при Пламенка''

OFFNews 09 август 2025 в 17:00 2398 8
Снимка Стопкадър/ bTV
Жители на Варна готвят нов протест под наслов "На вечеря при Пламенка", става ясно от публикация на организаторите на протеста във Фейсбук.

Демонстрацията е насрочена за петък - 15 август- в деня на празника на града. Тя ще е пред ресторант, за който се твърди, че е на Пламенка Георгиева- жената, подала сигнал, довел до ареста на Благомир Коцев.

"Днес отбелязваме един месец от неправомерното задържане на кмета на Варна Благомир Коцев и двамата ни общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Настояваме за освобождането им и планираме по случай празника на Варна, да засвидетелстваме внимание към пламенка. Ще бъдем пред ресторанта ѝ и ще покажем, че не сме забравили удобните показания, които тя даде за изпълнението на този произвол", пишат организаторите.

    5055

    8

    donyo

    09.08 2025 в 21:26

    -0
    +1
    Както е известно комунистите власт без кръв не пуска
    От свиня мас и от комунист власт се взема с дране...

    -300

    7

    Сикаджийска Мутра - Буда

    09.08 2025 в 21:00

    -0
    +0
    Основна фигура във всички процеси на деградация в Простакия е самият Господар на Простакия ,простакът бойко борисов , бандит и крадец както никой друг живял по тези земи !

    Каквото и да се случва , каквито и протести и калъбикания на туземното население да се случват нищо не може да да промени Диктаторският режим на Мутрата борисов и негосава клика от гербо-комунисти.

    Само смъртта на простака бойко борисов може да даде шанс на населението да бъде свободно !

    Простакът борисов управлява с комунистите , а самият той е комунист и участник във възродителният процес !

    Тоест ние все още сме в Режим на комунистическа Диктатура и е заблуда ,че сме демокрация и правова държава !

    Както е известно комунистите власт без кръв не пускат !

    Да се надяваме на скорошната смърт на простака борисов ,само тя ни е спасението !

    5055

    6

    donyo

    09.08 2025 в 19:21

    -1
    +5
    Напрегната ми изглсжда. Дали някой ще се навие да я орахати? На 2-3 ракии може би...

    4918

    5

    Koel

    09.08 2025 в 19:13

    -0
    +9
    Ма спрете да показвате тая дърта аматьорски тунингована пача бе!

    3100

    4

    230 млрд баксов

    09.08 2025 в 18:24

    -0
    +14
    Един месец от неправомерното задържане на Благо Коцев.
    Време е за протест пред следствения арест в София:
    Благо с теб сме
    Свобода за Благо

    3550

    3

    pr07ecH70r

    09.08 2025 в 17:56

    -0
    +14
    Айде махнете я тая дърта фльорца! Пълен цирк стана вече. Кое не е ясно вече?!? Тая герберска калинка ходи да лъже публично, защото трябваше ПЪРВИЯТ нормален кемнт на Варна да бъде изпърден, защото двамата дибилаци лапат най-много от морксия импорт.

    2973

    2

    Johnny B Goode

    09.08 2025 в 17:20

    -0
    +11
    Присъединявам се към молбата на колегата отдолу.
    Получавам еректилна дисфунция при вида на тези надути силиконови джуки тип "певачка на Герберска сбирка".

    900

    1

    Незначителен червей

    09.08 2025 в 17:13

    -0
    +15
    Молба към Offnews. Може ли като пишете за това момиче ,да смените снимката над статията,че вече 3 пъти ходя да ми леят куршум Благодаря предварително !!!
     
    X

