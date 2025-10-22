Вълчев: В училищата се изземват ножове ежедневно, но няма да слагаме металодетектори

Учителите всеки ден изземват ножове, но няма да слагаме металдетектори във всички училища. Това каза в Русе министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който е в крайдунавския град заедно с вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов за среща, която е част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Коментарът на министъра бе предизвикат от зачестилите случаи на насилие сред учениците.

Вълчев отбеляза, че обществото разчита на образователната система преди всичко да възпита децата.

Това, което в най-голяма степен и най-силно прави образователната система, е да формира отношение и нагласи у децата. По този начин в най-голяма степен образователната система съдейства да се преборим с агресията чрез усилване на възпитателната функция. Факт е, че ние през последните десетилетия имаме отслабена възпитателна функция на българската образователна система. Затова и с промените в учебните програми, и с насоките, които даваме, опитваме в по-голяма степен да кажем на учителите, че е важно да възпитават, каза още министърът.

Той добави, че в тази си функция учителите са в неравна конкуренция с мощни информационни среди.

„Аз бях изненадан да видя една видеоигра, в която целта е да убиеш повече хора по по-жесток начин. Като добавим много филми, много съдържание, което гледат през мрежите младите хора, води малко или повече до създаването на гласи за насилие. И ние имаме голям проблем с младежите, имаме проблем с това, че учителите не успяват в достатъчна степен да въдворят ред в класната стая. Затова със закона за предучилищното и училищното образование сме предложили допълнителни мерки по отношение на учениците“, каза още министър Вълчев.

По думите му, когато един учител не може да въдвори ред в класната стая, страда правото на качествено образование на всички останали ученици.

„Немалък брой ученици от тези общности, ходят ежедневно с ножове в училище, в града, и учителите всеки ден изземват ножове. Явно е въпрос на култура, в случая локална, може би. И има нужда от една такава помощ. Ние ще подпомогнем тези училища, които желаят. Разбира се, че този въпрос няма да се реши само с металодетектори, с технически мерки. Пак казвам, основната функция, задача на образователната система е възпитателната, но тя има много дългосрочни ефекти. Не можем да обещаем, че от утре ще има по-малко агресия. Агресия има във всяко общество, но ако усилим възпитателната функция, можем да имаме по-малко агресивни младежи и по-малко подобни случаи“, каза още Красимир Вълчев.

''Искам ChatGPT'': 40% ръст на дигиталната зависимост сред тийнейджърите у нас

Той отчете, че въпросът е в превенцията и да възпитаваме децата с нужното отношение към агресията и да се дозира тяхното присъствие в подобни информационни среди.

„Трябва по-малко предавания да гледат, по-малко съдържания да гледат, което е свързано с насилие, но това вече е една по-трудна задача, един по-голям разговор“, каза още министърът на образованието.

Той отчете, че напоследък все повече се отчита зависимостта от социалните мрежи.

„Оказва се, че това е една от най-увреждащите зависимости за младите хора, защото прекарват най-много време пред екраните. Цената на изгубеното време, но има и пристрастяващ ефект и увреждане на мозъка. Има дори изследване, че вредното въздействие върху детския мозък е пет пъти по-голямо отколкото при алкохолизъм“, отбеляза министър Вълчев.

Той добави, че с много разговори с учениците трябва да се създаде негативно отношение и нагласи към насилието и зависимостите.