Вълчев: Нямаме цел да унищожим езиковите гимназии

Целта на намаляването на часовете по чужд език в гимназиите не е да бъдат унищожени езиковите гимназии, а да се намерят балансирани решения в образователната система, поясни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

"Предложенията на МОН не са нормативен акт, в момента текат обсъждания. Предложили сме в осми клас намаляване на часовете по чужд език от 18 на 16 часа, което ще запази възможността учениците да се подготвят", каза Вълчев.

Според министъра 18 от 35 часа в езикови гимназии са само по език, съответно учениците не учат история, физика, химия, биология. Дори след промените тези часове ще останат повече, отколкото по другите предмети.

"Ние сме предложили промени в рамковите учебни планове. Имахме разговори с директори на езикови гимназии и много от тях смятат, че промените са полезни за езикови гимназии", посочи Красимир Вълчев.

Той отбеляза, че в момента голяма част от осмокласниците, които изучават английски в езиковите гимназии, "буквално почиват" през половината учебна година, тъй като познават езика от ранна детска възраст. По думите му това е голяма загуба на учебно време, докато по всички останали предмети има недостиг на часове, а липсата на време за упражнение, осмисляне и формиране на умения води до възпроизводство на културата на заучаване и лоши резултати по история, физика, химия и биология.

От МОН предлагат този проблем да бъде решен, като се създаде принцип на групиране на децата според нивото им на познаване на езика.

В момента се обсъжда колко да бъдат амбициозни програмите за професионална подготовка. Според Вълчев трудните програми отказват голяма част от децата от профилирана подготовка. Той иска да се облекчат програмите, което ще освободи време за изучаване на общообразователни дисциплини.

Предстои да се обсъди въпросът дали основното образование трябва да приключва по-късно за сметка на по-къс гимназиален етап. Под въпрос е и провеждането на национално външно оценяване след 10-и клас.