В част от София няма парно заради авария

OFFNews 14 ноември 2025 в 18:50 2915 0

Снимка БГНЕС

Пробив на главно стебло на IV Искърска магистрала с диаметър 273 мм на бул. “Копенхаген”, наложи по обяд временно преустановяване на топлоснабдяването в целия квартал „Дружба-2“ и „Цариградски комплекс“, съобщиха от "Топлофикация".

Аварията няма нищо общо с текущия ремонт, който се извършва в момента в квартала. Текущият ремонт не засяга магистрални топлопроводи и главни стебла, а само отделни отклонения. Аварията е локализирана на отклонение към Бизнес сграда “Бенч марк”. Екипите са на място, участъкът е обезопасен и започват дейности по вентилиране, дрениране и отстраняване на пробива.

Започва поетапно възстановяване на топлоподаването към първа и втора част на „Дружба-2“ и „Цариградски комплекс“, а до края на деня очакваме да възстановим услугата и към останалите – трета, четвърта и пета част.

Топлоподаването към Бизнес сграда „Бенч Марк“ се очаква да бъде възстановено през уикенда.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Сиромахов: В телевизиите цари тежка цензура