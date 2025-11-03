В 800 училища вече са забранени мобилните телефони, във всички - през януари

Очаква се през януари да влезе в сила забраната за използването на мобилни телефони в училищата с приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование.

Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в село Търнава, община Бяла Слатина, цитиран от БТА.

По думите му към момента, преди окончателното влизане на закона, вече около 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства.

Вълчев е в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев", както и за среща с учители от община Бяла Слатина.