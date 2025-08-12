Уникална е приликата между Нармаг и ''Магазин за хората'', посочи Вили Лилков

Има уникални прилики между Нармаг и "Магазини за хората", каза пред националното радио заместник-председателят на СОС Вили Лилков от коалиция "Синя София".

През 1946 държавата открива народни магазини – Нармаг. Десетилетия по-късно Министерският съвет, по идея на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, създава подобна структура – държавна верига под името "Магазин за хората". Първият обект се очаква да отвори врати в Пловдив.

Решението от септември 1946 г. е било коментирано като първото голямо мероприятие на републиката, като жест на новата държава към народа. Вили Лилков прави паралел с отва как откриването на "Магазини за хората" след решението за приемането на страната в еврозоната. Той открива и сходства включително в структурата за управление на предприятието, както и в мотивите на народните представители прилики.

"Идеята е тези народни магазини тогава да бъдат коректив на търговията в другите магазини. Комунистическата държава все още не е ликвидирала пазарната икономика. Дава се пример със САЩ – магазини с фиксирани цени. (...) Тогава е имало основания да се търсят решения в тази посока, по този начин – краят на войната, вносът и износът са силно разклатени и разбити, стоки от наряден тип. Голям проблем е било хората да се снабдяват със сапун, газ, гьон за обувки. Тогава е имало проблем със снабдяването и държавата в опита си да насочи тези нарядни стоки създава тези магазини", разказа Вили Лилков.

Според него кооперативните магазини не бива да се смесват с народните, които се правят след 1944 г. По думите му, "в Нармаг-а качеството на стоките беше винаги по-ниско и имаше дефицит" и постепенно тези магазини са били изместени от другите типове магазини.

Общинският съветник вижда в сегашното създаване на народни магазини "популистки жест" на сегашното правителство, което определи като "настоящия Отечествен фронт":

"Дори вземете и анализирайте самото наименование – Народен магазин и "Магазин за хората". В единия случай отечественофронтовците в онова управление отделят народа от богатите и спекулантите, тоест добрия народ от лошата част от народа. С днешното наименование се намигва към по-бедния електорат."

Вили Лилков посочи още, че е интересно каква ще е съдбата на парите, които се вкарват в това начинание.