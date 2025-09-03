Учени от БАН може да останат без общежития в Студентски град

Общото събрание на Българската академия на науките (БАН) прие декларация в защита на свои служители, които рискуват да загубят местата си в блок 58 в Студентски град.

Двадесет и двама учени от БАН живеят под наем във вход В на блока, стопанисван от дружеството „Студентски столове и общежития“ (ССО). След започнал ремонт им е било обещано пренастаняване в съседните входове А или Б, но до момента решение не е намерено. В същото време Националното представителство на студентските съвети обяви прием на нови наематели в бл. 58, което поражда тревога, че ще бъдат нарушени договорените квоти за настаняване на изследователи.

На заседание на 1 септември Общото събрание на БАН настоя Министерството на образованието и науката и ССО да спрат процедурата за прием на нови хора, докато проблемът не бъде решен. Академията изисква всички временно изведени учени да бъдат върнати обратно в блок 58 съгласно поетия ангажимент.

Ето какво пише в текста на декларацията: