Учени от БАН може да останат без общежития в Студентски град

Общото събрание на Българската академия на науките (БАН) прие декларация в защита на свои служители, които рискуват да загубят местата си в блок 58 в Студентски град.
Двадесет и двама учени от БАН живеят под наем във вход В на блока, стопанисван от дружеството „Студентски столове и общежития“ (ССО). След започнал ремонт им е било обещано пренастаняване в съседните входове А или Б, но до момента решение не е намерено. В същото време Националното представителство на студентските съвети обяви прием на нови наематели в бл. 58, което поражда тревога, че ще бъдат нарушени договорените квоти за настаняване на изследователи.
На заседание на 1 септември Общото събрание на БАН настоя Министерството на образованието и науката и ССО да спрат процедурата за прием на нови хора, докато проблемът не бъде решен. Академията изисква всички временно изведени учени да бъдат върнати обратно в блок 58 съгласно поетия ангажимент.
Ето какво пише в текста на декларацията:
ДЕКЛАРАЦИЯ
от Общото събрание на Българската академия на науките,
приета на 18-то заседание на деветото ОС на БАН, проведено на 01.09.2025 г.
В съответствие с нормативната уредба и постановените административни актове БАН настанява млади учени, постдокторанти и служители само в бл. 58 от общежитията в Студентски град. Понастоящем БАН е изправена пред опасността да изгуби правото си на квота в този блок, съответно служителите ѝ да изгубят правото си да бъдат настанявани в него.
В тази връзка:
Общото събрание на БАН настоява пред Министерството на образованието и науката (МОН) и „Студентски столове и общежития“ ЕАД (ССО ЕАД) да се спазват нормативно определените квоти на БАН в бл. 58 на Студентски град. Ние апелираме да бъде спрян процесът на обявената процедура за настаняване на нови лица в бл. 58 до изясняване на ситуацията и завършване на разговорите между БАН, МОН и ССО и до трайното разрешаване на проблема. Общото събрание на БАН настоява всички, които са били временно изведени от бл. 58, да бъдат настанени отново в бл. 58, съгласно поетия ангажимент от ССО.
