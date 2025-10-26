Св. Димитър води зимата, именици черпят с ябълки и тиква

Днес празнуват строители и архитекти, празник има и Сливен

Св. Димитър

Денят на св. Димитър е известен още и като Разпус

Православната църква почита днес паметта на великомъченик Димитър Солунски. Имен ден празнуват хиляди съименници на светеца, както и Димо, Драго, Драгомир, Драган, Митко, Диан и дамските еквиваленти на името.

Димитър е производно от старогръцкото Δημήτριος – принадлежащ на Деметра, богинята на земята и плодородието.

Св. Димитър е роден през 3 век в Солун, след смъртта на баща си той става управител на града и открито изповядва християнската вяра. Хвърлен е в тъмница и убит в килията си по време на молитва.

Според народните вярвания от Димитровден започва зимата и подготовката за "мишите празници". Според поверието от бялата брада на светеца се изсипват първите снежинки. Денят е известен още и като Разпус - с него завършва периодът, за който се наемат сезонните работници като говедари, овчари, ратаи, и става разплащането с тях.

На масата се слага курбан от овче месо, гювеч, яхния от пиле, пита с ябълки, варена царевица, печени ябълки и тиква. В някои райони на страната на Димитровден са гадае за предстоящата зима, следи се и кой е първият гост за деня в къщата. Най-желаният полазник е добър и имотен човек.

Иманярите вярват, че в нощта на Димитровден небето “се отваря” и заровените жълтици проблясват със синкав пламък.

На Димитровден празнуват строители, архитекти, проектанти, както и ковачи, техници, инженери и металурзи.

Днес е и празник на град Сливен.

