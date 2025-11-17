Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Страх в столичния квартал ''Редута'' заради серия от стрелби

OFFNews 17 ноември 2025 в 08:24 4910 6
Жители на столичния квартал "Редута" живеят в притеснение и тревога след серия от стрелби в карето между улиците "Погледец" и "Петър Митов". Неизвестен стрелец в последните седмици е откривал огън по дървета, охранителна камера и бездомни котки. Хората от района се страхуват за безопасността на децата и домашните си любимци, тъй като инцидентите се случват в градинка, където те често се събират, съобщава Нова. 

Напрежението в квартала ескалира, след като на 11 ноември е открита втора простреляна котка.

"Открихме я в безпомощно състояние тук, на полянката пред входа", разказва жител на района.

Това се случва само месец след подобен инцидент на 12 октомври, когато е намерена друга простреляна котка. И двете животни са заведени във ветеринарна клиника.

"Още при първия преглед преглеждащият лекар установи, че има входна рана и директно каза, че за нея това е простреляна с въздушна пушка", обяснява друга жителка.

Рентгеновите снимки потвърждават съмненията, като ясно показват сачми, заседнали в телата на котките.

Агресията на стрелеца не спира дотук. Освен по животните, той е стрелял и по охранителна камера, монтирана на един от блоковете.

"Поне пет-шест пъти е простреляна камерата", разказва жетелката, показвайки повреденото устройство.

Стрелбата е била в средата на септември и е повредила картата с памет, което не е позволило да се видят записи от инцидента.

Жителите са подали сигнал в Първо районно управление и от СДВР са потвърдили, че е образувана преписка и се работи по случая. За момента обаче самоличността на извършителя остава неизвестна.

Притеснените граждани се опасяват, че следващата жертва може да бъде човек.

"Представете си, ако това е дете или някой възрастен човек, който няма възможността да се защити. Какво правим?", пита един от живущите в квартала.

Хората са категорични, че към подобни прояви трябва да има нулева търпимост. Те се обръщат с апел към всеки, който има информация, дори и анонимно, да я сподели с полицията, за да бъде открит извършителят преди да се стигне до по-сериозен инцидент.

    13794

    6

    flatko

    17.11 2025 в 13:05

    -0
    +1
    Къде са сега върлите защитници на животните да вдигнат протест? Понеже тук вече говорим за безспорно умишлени действия, и то върху няколко животни. Но пък ако се окаже синче на някоя квартална батка, става опасно и не толкова лесно да си изпълнят заплахите, които отправяха към небрежния безотговорен доктор.
Язък, пАрата пак отиде в свирката.
Дано хванат татьовото бабаитче, но едва ли.
    Язък, пАрата пак отиде в свирката.
    Дано хванат татьовото бабаитче, но едва ли.

    47

    5

    Октим

    17.11 2025 в 12:46

    -0
    +11
    Преди едно 60 години живущите наоколо щяха да го пипнат за нула време, но днес некадърниците, които искат само увеличение на заплатите няма никога да го открият!

    16840

    4

    borisboris

    17.11 2025 в 12:44

    -0
    +12
    Обърнете се към народната полюция. Сега нали им хипертрофираха щата и им направиха надника меринджейски, сигурен съм че са само върли професионалисти и за два часа ще хванат негодника.

    7171

    3

    recycle bin

    17.11 2025 в 12:09

    -0
    +29
    Надали куките на дани лекето скоро ще намерят стрелеца, тъй като са доста ангажирани да ловят хлапаци с цигара марихуана.

    1605

    2

    Mumko

    17.11 2025 в 12:05

    -10
    +1
    То така стана. На всеки селяк дошъл в София мечтата му е да живее в Манастирски ливади, Студентски град или в Редута. И после били стреляли....

    4052

    1

    IvoIvo

    17.11 2025 в 11:09

    -0
    +22
    Аман от долни уроди!
    Да гние дано!
     
