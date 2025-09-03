Спаси София предлага билетчето да влезе в телефоните ни

Спаси София предлага от 1 януари 2026 г. цената на билета за градския транспорт да стане “80 стотинки” (0,80 €), а годишната карта - 185 €. Борис Бонев - председател на “Спаси София”, и Гергин Борисов - член на транспортната и дигитална комисии в Общинския съвет, коментираха предложението всички карти и билети за градския транспорт да поевтинеят от Нова година с между 2 и 5%.

Същото предложение направи през юни председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров. Цената на еднократния билет за пътуване е 1,60 лв. След конвертиране се получава 82 евроцента, но за пътниците няма да е удобна сумата и мисля, че закръгляването трябва да е в полза на софиянци, а именно 80 евроцента, каза тогава той.

От Спаси София предлагат и промени в Наредбата за градския транспорт, позволяващи превозните документи и абонаментите за общинските паркинги да се добавят във виртуалните портфейли на смарт телефони, часовници, таблети и т.н.

“Част от удобството на градския транспорт е и как плащаш за него - неслучайно виждаме ръст на банковите плащания през телефони”, заяви Борисов.

Това трябва да стане като ЦГМ разшири функциите на мобилното приложение Sofia Plus и освен плащане на зоните за паркиране, то да позволява и онлайн закупуване и зареждане на билети и карти за градския транспорт.

“София има възможността да стане лидер в дигитализацията на мобилността - едно приложение и един носител за всичко - картите ни за градския, абонаментите за паркингите, продукти на други оператори, с които ЦГМ ще се интегрира: БДЖ, велосипеди и автомобили под наем, таксита, дори градският транспорт на съседните ни общини. Ако държавата разпише Закона за обществения транспорт като хората, и бъдещият единен превозен документ ще може да се купува и зарежда в wallet-а ни през Sofia Plus”, обясни Борисов.

“Нуждите на София са големи, а парите не са много - предстоят тежки разговори за данъчната тежест за София. Ние смятаме, че онези граждани, които са избрали екологичния, ефективен начин на придвижване с градския транспорт, заслужават да бъдат предпазени от повишения в цените”, обясни Бонев.

Според Спаси София през 2026 г. Столична община трябва да осигури транспорт в квартали, където такъв няма - Малинова долина, Манастирски ливади, да се реорганизира транспорта в цели райони на София, да се създават нови БУС ленти, трамвайни трасета да се отделят от автомобилите и др.