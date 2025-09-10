Спаси София: Искаме пешеходен Шишман, но не втора Витошка

Спаси София започва днес кампания и подписка за пешеходна ул. „Цар Иван Шишман“. Стартът е от 18,30 часа на площад "Славейков", съобщиха от партията.

Явно без обществен натиск няма да стане, затова се обръщаме към гражданите. Шишман може да бъде спокойна, сигурна и красива улица за хората, а не паркинг и транзитен коридор през центъра“, заяви председателят на организацията Борис Бонев.

„Не искаме втора „Витошка“ с кич и кръчми навсякъде. Искаме нормално, човешко пространство за живеене, пазаруване, разходка и каране на колело. Това е същността на нашата концепция „Град за хората“, каза още Бонев и обясни, че предложението на партията е съобразено с притесненията на живущите.

“Предвиждаме да са забранени изнесени от заведенията маси и летни градини, ще се организира по-сгъстен график за сметопочистване и поддръжка, както и съвместни патрули на Столичен инспекторат и Общинска полиция, за да се спазват стриктно нормите за шум - особено вечер”, обясниха от партията.

Бонев припомни, че проектът, по който тя беше ремонтирана преди няколко години я предвиждаше като пешеходно пространство.

Да се твърди, че Шишман може да е единствено паркинг или кръчма на открито е откровена лъжа. Тя е емблема на духа на стара София и може да е пешеходна улица, която работи за живеещите на нея и за всички софиянци“, твърдят още от „Спаси София“.