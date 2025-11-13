Спаси София: Другите партии нямат смелост да въведат Червена зона за паркиране

Зоните за паркиране вече са инструмент за инвестиции в паркинги и подобрения в градската среда, заяви лидерът на Спаси София Борис Бонев преди заседанието на СОС, на което се гласуват промени в паркирането в столицата.

Паркирането ще струва 2 евро/час в Синята зона и 1 евро в Зелената, като в Синя зона един автомобил ще може да паркира до 3 последователни часа.

Промените ще влизат в сила поетапно. От началото на следващата година Синята зона ще бъде разширена в малкия ринг, в долен Лозенец и Оборище и ще работи всеки ден. През юли 2026 г. Зелената зона ще достигне районите Триадица и Красно село до бул. „Тодор Каблешков“, както и кварталите Хаджи Димитър и Сухата река в район Подуяне. От октомври 2026 г. в обхвата ѝ ще влязат Гео Милев, Редута и район Изгрев, а от януари 2027 г. – и Студентски град.

Въвежда се и Жълта зона в Банкя, която ще е безплатна за живущите, но приходящите автомобили ще се таксуват с 0,50 евро на час в почивните и празнични дни. Винетните стикери за първи автомобил за живеещите в обхвата на Синя зона ще струват 150 евро/година и 100 в Зелена зона. За всеки следващ автомобил цените ще са двойни.

“За съжаление другите партии нямаха смелостта да подкрепят въвеждането на Червена зона, която щеше да е най-ефективният инструмент за разтоварване на центъра от приходящ трафик. Тя е препоръчвана от редица експерти и фигурира в стратегически документи на Столична община, но и получи сериозна подкрепа от гражданите в процеса на общественото обсъждане”, обясни Бонев.

Заместник-председателят на транспортната комисия Андрей Зографски отбеляза, че реформата ще доведе и до по-справедливо и удобно паркиране за живеещите в централните райони.

“От Нова година подзоните в центъра ще бъдат окрупнени, което ще улесни намирането на място за притежателите на винетни стикери. Удълженото работно време на зоните също ще намали натиска от външни автомобили и ще осигури по-подредена среда”, заяви Зографски.

Спаси София обявиха и че предстоят промени в услугата “Служебен абонамент”. “До 10% от местата във всяка подзона ще могат да бъдат отдавани като служебен абонамент, а цените им се увеличават – 800 евро за Синя зона и 500 евро за Зелена зона”, обясни Зографски. По думите му така около 500 паркоместа днес завзети от фирми и институции ще бъдат освободени за гражданите. „С предложението ни фирмите да бъдат ограничени до 2 места, институциите - до три, освободените места щяха да са над 1000“, подчерта Борис Бонев.

„От 2019 г. настояваме парите, които софиянци плащат за платеното паркиране, да се използват за подобряване на движението и средата в града. С приемането на реформата постигнахме именно това“, допълни още той.

Разчетите показват, че допълнителните приходи от разширените зони ще са около 75 милиона лева годишно. Средствата ще бъдат целево разпределени в четири основни направления:

● 20 милиона лева за районите – за ремонти на тротоари, премахване на кални точки и обновяване на квартални улици;

● 20 милиона лева за строителство на паркинги и закупуване на нови автобуси, тролейбуси и трамваи;

● 20 милиона лева допълнително финансиране за градския транспорт;

● 15 милиона лева за големи инфраструктурни проекти, включително ремонти на ключови булеварди и трасета на градския транспорт.

„Реформата е наша кауза от години. В този вид тя не е толкова амбициозна, колкото предложихме, но представлява важна стъпка към ред в кварталите, повече инвестиции и по-добра градска среда. София може да бъде град, в който е по-лесно да се придвижваш и без да обикаляш 20 минути в търсене на паркомясто“, завърши Андрей Зографски.

Според проекта на Спаси София „Червена зона" трябваше да бъде оградена оградена от бул. „Тодор Александров“, бул. „Кн. Мария Луиза“, ул. „Цар

Симеон“, бул. „Васил Левски“, бул. „Кн. Ал. Дондуков“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Пенчо Славейков“, бул. „Прага“, бул. „Христо Ботев“.