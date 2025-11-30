София разширява до 5 пъти обхвата на зоните, забранени за най-замърсяващите коли

До 5 пъти се разширява обхватът на т. нар. нискоемисионни зони в София. От 1 декември до 28 февруари най-старите и най-замърсяващи коли няма да могат да влизат в центъра на града, съобщава бТВ.

Колите от втора екокатегория няма да могат да влизат в т. нар. „малък ринг“ – между улиците „Опълченска“, „Васил Левски“, „Скобелев“ и „Патриарх Евтимий“.

А в „широкия център“ – между булевардите „Константин Величков“, „Сливница“, „Ситняково“ и улица „Сребърна“ през следващите месеци няма да могат да се движат най-старите и замърсяващи автомобили – от 1 екокатегория.

180 камери на общината ще следят за това дали автомобилите от I и II екокатегория влизат в центъра на града.

„Разпознават номерата и в последствие системата прави необходимите проверки, за да се отделят нарушителите от тези, които имат право. Абсолютно всичко се изписва – както и точното местоположение с координати, така и посоката на движение, минутите и секундите, какво е нарушението“, обяснява Димитър Петров от дирекция „Управление и анализ на трафика“ към Столичната община.

От общината изтъкват, че се забелязва спад на старите коли, влизащи в центъра на града. Има обаче и системни нарушители – с по над 30 санкции.

„Нарушението се констатира на входовете на зоната. Ако в рамките на едно денонощие се излезе няколко пъти и се влезе, това са няколко нарушения“, уточни Петров.

Глобите са 50 лева за физически лица и от 500 лева – за юридически.