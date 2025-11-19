Сменят контейнерите за разделно събиране, първо в район Средец

ЕКОПАК България започна подмяна на всички 240 контейнери за разделно събиране в район Средец на Столична община. Новите съдове за картон и хартия (син контейнер) и пластмаса и метал (жълт контейнер) са с 83% по-голям отвор за улеснение на гражданите. Освен това те са по-здрави и устойчиви и могат да събират повече отпадъци от опаковки. Новият тип контейнери са с обем 1700 литра, в сравнение с 1500 литра на досегашните.

До края на 2027 г. ЕКОПАК ще подмени всички контейнери от трицветната система в шестте района, които обслужва в Столична община.

„Избрахме новите съдове с внимание и грижа, така че да бъдат по-удобни за гражданите, по-функционални за обслужване и да допринасят за естетиката и визията на градската среда в историческия и културен център на София,“ заяви Александър Урманов, изпълнителен директор на ЕКОПАК България.

Въпреки, че новите отвори са по-големи и позволяват по-лесно поставяне на кашони и пластмасови бутилки над 3 л., ЕКОПАК призовава гражданите максимално да сгъват и смачкват отпадъците, за да може по-ефективно да се запълва обема на контейнерите. По този начин се ограничава и количеството гориво и въглеродни емисии, които се изразходват при транспортиране на отпадъците.

Подмяната на съдовете в центъра на София е част от инвестиционна програма за поетапно обновяване на всички контейнери, които ЕКОПАК обслужва в столицата. Организацията работи в 6 района в Столична община – Средец, Триадица, Оборище, Красно село, Младост и Студентски. В следващите 2 години организацията планира да подмени изцяло всички над 2000 контейнера за разделно събиране в столицата с новия тип съдове.

През 2026 година ще бъдат подменени контейнерите в Триадица и Оборище, а през 2027 – Красно село, Младост и Студентски.

Новите съдове са произведени в Чешката република с технически модификации по спецификация на ЕКОПАК, която включва:

• С 83% по-голям отвор на жълтия и синия контейнер. По задание от ЕКОПАК чешкият производител направи технически изпитвания, за да установи максимално възможен отвор на контейнера тип „иглу“, който в оптимална степен да отговори на исканията на гражданите и ръководството на Столична община за увеличаване на отвора, без да се нарушава стабилността и здравината на контейнера. Постигнахме елипсовиден отвор (за син и жълт контейнер) – 55/22 см, с около 15 см по-широк от стандартните в момента и с около 9 см по-висок.

• Новият модел контейнери са с вместимост 1700 литра, с 13% повече от досегашните, чиито стандартен обем е 1500 литра.

• Новите контейнери разполагат със стабилен метален механизъм, като подвижните му части са разположени не в центъра, както досега, а странично, по протежение на две от стените на контейнера. Това инженерно решение не позволява да се задържа материал, съкращава времето за обслужване и ограничава риска от повреда или счупване.

• Материалът, структурата на корпуса и тежестта на новите съдове (в порядъка 80 - 85 кг в сравнение с 50 кг на досегашните), ги прави много по- устойчиви при вятър, бури или посегателства.

• Контейнерите имат модерна визия и нови стикери в унисон с предстоящите промени в изискванията на Европейската Комисия за хармонизирани етикети за разделно събиране, които са предвидени в приетия през 2025 година Регламент (ЕС) 2025/40 за опаковките и отпадъците от опаковки и предстои да влязат в сила в следващите 3 години.

• Контейнерите са изработени от пластмаса тип HDPE и метал, като и двата материала са 100% рециклируеми.

ЕКОПАК България е най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки в страната и единствената, която работи с трицветна система от контейнери. Към 2025 година ЕКОПАК работи в 100 общини в страната и покрива население от над 2,5 милиона души. Членове на ЕКОПАК са над 1100 компании, сред които най-големите международни и български производители и вносители на опаковани стоки. ЕКОПАК България е основен доставчик на рециклиращата индустрия в страната, с над 50% дял от количествата обработван вторичен материал.