След инцидента с намушканото дете: Учениците в столичното 94 СУ вече ще минават през металдетектор на входа

Учениците в 94 СУ „Димитър Страшимиров“ в столичния квартал "Христо Ботев" вече ще минават през металдетектор при влизане в сградата, каза директорът на училището Лидия Ярнова, цитирана от БНР.

Тези мерки се предприемат, след като по-рано през деня 12-годишно момче беше намушкано в рамото от осмокласник в столичното училище.

Малко по-рано днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев свика извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието. Срещата беше посветена на сигурността в училищата. По време на съвещанието се обсъдиха действащите системи и мерки за безопасност в образователните институции, както и необходимостта от тяхното засилване след инцидента с намушканото 12-годишно дете.

Във връзка с днешния инцидент в столичното училище беше осигурена и допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионално управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая.

По думите на директорката, нападението е извършено в двора, а инцидентът от тази сутрин е станал след опит за шега. Между двете момчета не е имало никакво напрежение.

Осмокласникът, извършил е нападението, е бил с тежко семейно положение - неговият баща е починал, а грижи в оглеждането му са полагали баба му и дядо му.

Това е пореден случай на агресия между ученици в рамките на два дни. В неделя намушкаха фатално 15-годишно момче в сърцето в столичен мол. То беше транспортирано до "Пирогов", където почина.