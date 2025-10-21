Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание заради намушканото дете в столично училище

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата, след инцидента с намушканото 12-годишно дете в столично училище днес, съобщиха от пресцентъра на МОН.
По време на съвещанието ще бъде направен преглед на съществуващите системи и мерки за безопасност в образователните институции, както и на необходимостта от тяхното засилване. Ще бъдат обсъдени и допълнителни действия на училищно ниво за подобряване на безопасността.
Във връзка с днешния инцидент в столично училище е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионално управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая.
По-рано днес към 10 часа 12-годишно дете беше намушкано в 94 СУ "Димитър Страшимиров" в столичния квартал "Христо Ботев". По случая е задържан 15-годишен младеж, с тежко семейно положение - неговият баща е починал, а грижи в оглеждането му са полагали баба му и дядо му.
По думи на директорката на училището, всичко се е случило за части от секундата - в голямото междучасие, на "шега".
Намерен е и ножът, с който е извършено посегателството.
Пострадалото дете е ранено в рамото.
