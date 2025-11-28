Силен токов удар пак изпепели електроуреди в Северозапада

Стотици семейства в три села в община Георги Дамяново, област Монтана, отново останаха потърпевши след пореден токов удар. Те разказаха, че са изгорели електроуреди за хиляди левове.

По думите им токовите прекъсвания са „ежедневие“, но път щети има във всеки втори дом в село Дълги Дел. Напрежението в мрежата е достигнало невижданите 31 киловолта, при което токът в контактите се е увеличил с около 50% - достатъчно, за да „гръмнат“ хладилници, климатици, перални, UPS-и, телевизори и дори електромери.

"Искри хвърчаха от контактите“, разказват местните по bTV. Жителите описват нощта на аварията като истински кошмар. „Хладилникът, фризерът, пералнята – всичко изгоря. Дори две машини в пристройката“, разказва Жаклин, една от потърпевшите.

Преди три месеца селото е преживяло идентична ситуация. Тогава от „Електрохолд България“ са обещали, ако хората сами ремонтират уредите си, после да им върнат парите. Но по думите на жителите реални обезщетения така и не е имало.

„Оправих си пералнята и фризера за около 300 лева. Но ми казаха, че трябвало детайлен опис кое точно е сменено. И нищо не ми върнаха“, допълва потърпевша от предишната авария.

Местните твърдят, че токът спира постоянно, достатъчно е само „да задуха вятър“. Според тях проблемът не е в електроразпределителното дружество, а в частна водноелектрическа централа, за която дори не е ясно чия е.

В района има четири централи, но една от тях – „най-проблемната“, както я описват от дружеството – е заподозряна за честите пренапрежения.

„Напрежението стигна 31 киловолта. Това означава, че всичко включено в мрежата е изгоряло. Хората звъняха през нощта – контакти хвърчат, уреди пукат, електромери гърмят. Какво да им кажа? Аз не съм специалист. А това става системно“, казва кметът на Дълги Дел Красимир Петков.

Според местните е имало 380 волта в контактите, което е достатъчно да унищожи всяка техника. „Електромерите гръмнаха като майски рози“, допълва Стефан Митов.

На спешна среща с кмета на общината представители на „Електрохолд България“ са заявили, че всички потърпевши ще бъдат обезщетени. Кметовете трябва да придружат служителите при описването на щетите, за да бъдат гаранти за процедурите.

В позиция до медията от дружеството допълват, че след изплащането на компенсациите електроразпределителното дружество ще потърси сумата от собствеността на въпросната ВЕЦ.