С протести в страната отбелязваме Международния ден срещу насилието над жени

Днес отбелязваме Международния ден за елиминиране на насилието над жени.

В редица градове на България днес ще се проведат шествия под надслов "Нито една повече“. 

Данни на Българския фонд за жените сочат, че за 2025 г. животът на 22 жени е бил отнет от партньора им или друг близък мъж, а през 2024 г. тези случаи са били поне 20. Над 2500 престъпления, свързани с домашно насилие, са били регистрирани през 2024 г., което е ръст от над 65% спрямо 2023 г.

Все още липсва национална статистика за случаите на домашно насилие у нас, отбелязват от БФЖ.

Социологическото проучване "Чуй гласа ми" за нуждите и нагласите на пострадалите от домашно насилие от юни сочи, че общо 74% от жертвите на домашно насилие смятат, че държавните институции си затварят очите пред насилието.

