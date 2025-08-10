Ryanair се изкараха невинни по скандала с изгоненото дете в инвалидна количка

OFFNews 10 август 2025 в 08:54 4844 2
Алисия Войчик-Голебьовска

Снимка Ryanair

Алисия Войчик-Голебьовска

Авиокомпанията Ryanair излезе с позиция по повод скандалния случай с българското семейство с трудноподвижно дете на 9 години, свалено от борда на самолет заради батерията на инвалидната му количка.

Позицията беше изпратена в събота през нощта на редакционната ни поща от Алисия Войчик-Голебьовска, директор "Комуникации за Централна и Източна Европа" на Ryanair.

Пълният текст на позицията на авиокомпанията гласи:

„Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана от гелова батерия. По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на Летище София - които отговаряха за товаренето на количката в самолета – не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците са уведомени, че наземните служители на Летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са свалени от местната полиция“.

За скандалния случай съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. На 8 август той каза, че е възложил проверка на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Караджов уточни, че количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея неведнъж.

Същата тази компания накара българска гражданка да не лети, защото багажът й стърчеше с няколко сантиметра. Това видео обиколи всички чуждестранни медии. Имиджът на България беше разрушен от една авиокомпания, която използва тези правила, за да безчинства и да събира пари. Това нещо няма да бъде допуснато на българска територия. Няма да допусна Ryanair да безчинства, заяви в събота Караджов.

    1205

    2

    781000

    10.08 2025 в 10:54

    -0
    +3
    До тоя под мене : някой задължил ли те е за пътуваш с тази или онази компания, и въобще да пътуваш ? За 75 евро билет на ръце ли искаш да те носят ? Условията за багажа са ясно и точно посочени, и ако не ти харесва, е пълно с други авиокомпании, при които (може би) не е така. Плати 200 евро повече и дишай спокойно.

    19658

    1

    voododoll

    10.08 2025 в 09:45

    -3
    +0
    Райънеър са Ирландска соц авио компания. Стюардесите им са облечени като работнички в ТКЗС аз лично неведнъж съм ставал свидетел как карат пътник да плати 75€ защото ципа или дръжката на багажа му стърчи от ръба на мерителната кутия на гейта. За 2-3мм разлика говорим. Според тях това е по голям багаж от разрешения. В Барселона тяхната служителка на гейта винаги обикаля с ръчен кантар и шивашки метър и още докато си на опашката за бордонг минава и мери багажи.
     