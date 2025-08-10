Ryanair се изкараха невинни по скандала с изгоненото дете в инвалидна количка

Авиокомпанията Ryanair излезе с позиция по повод скандалния случай с българското семейство с трудноподвижно дете на 9 години, свалено от борда на самолет заради батерията на инвалидната му количка.

Позицията беше изпратена в събота през нощта на редакционната ни поща от Алисия Войчик-Голебьовска, директор "Комуникации за Централна и Източна Европа" на Ryanair.

Пълният текст на позицията на авиокомпанията гласи:

„Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана от гелова батерия. По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на Летище София - които отговаряха за товаренето на количката в самолета – не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците са уведомени, че наземните служители на Летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са свалени от местната полиция“.

За скандалния случай съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. На 8 август той каза, че е възложил проверка на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Караджов уточни, че количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея неведнъж.

Същата тази компания накара българска гражданка да не лети, защото багажът й стърчеше с няколко сантиметра. Това видео обиколи всички чуждестранни медии. Имиджът на България беше разрушен от една авиокомпания, която използва тези правила, за да безчинства и да събира пари. Това нещо няма да бъде допуснато на българска територия. Няма да допусна Ryanair да безчинства, заяви в събота Караджов.