Няма да допусна Ryanair да безчинства на бг територия, заяви министър Караджов

Инвалидната количка, заради която трудноподвижно дете бе свалено от самолет на компанията, отговаря на изискванията, каза той

OFFNews 09 август 2025 в 08:45 8638 3
Министър Гроздан Караджов

Снимка БГНЕС/архив
Министър Гроздан Караджов

Инвалидната количка, заради която трудноподвижно дете и семейството му бяха свалени от самолет на Ryanair, отговаря на изискванията, заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов по бТВ. 

Той съобщи за случая вчера. Семейство с 9-годишно дете е било свалено от полет до Тулуза през Бергамо на Ryanair с мотива, че инвалидната му количка не отговаря на изискванията на авиокомпанията.

Караджов обясни, че заради нечетлив почерк първо е сметнато, че пилотът е записал като причина невъзможност да се обезопаси батерията на количката. Оказва се, че количката няма батерия.

"Това, че екипажът не е положил грижата да я застопори, обезопаси, означава, че не е положена грижа за лицето с увреждане, което допълнително ме вбесява", заяви Караджов.

Добави, че е възложил извършването на детайлна проверка по случая от Гражданската въздухоплавателна администрация. Данните от нея ще се изпратят на Комисията по дискриминация, като ако има нарушение пилотът ще трябва да дава обяснения пред съответните органи.

По думите му компанията се отнася към българските граждани като такива втора ръка и се закани да вземе мерки.

"Същата тази компания накара българска гражданка да не лети, защото багажът й стърчеше с няколко см. Това видео обиколи всички чуждестранни медии. Имиджът на България беше разрушен от една авиокомпания, която използва тези правила, за да безчинства и да събира пари. Това нещо няма да бъде допуснато на българска територия. Няма да допусна Ryanair да безчинств, каза още министър Караджов. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -2774

    3

    Владè

    09.08 2025 в 15:38

    -0
    +0
    Гривчо Страшника от итенето. Руменчо боташофф на превоза.Като острахуваха Македонията, сега страхуват умрелите кучета. Тупани, шкембар патреотьи.

    3915

    2

    Constanza

    09.08 2025 в 12:51

    -0
    +11
    Първо, пилотът има право да прецени дали да лети с дадена вещ, тъй като буквално рискува живота си. Може понякога да сгреши, но съм далеч от мисълта, че е свалил детето за собствено удоволствие.

    Второ, "което допълнително ме вбесява", са думи и държание на обикновена калинка.

    Трето, "Райънеър" не събира пари, а предоставя услуга, за която се плаща.

    542

    1

    Октим

    09.08 2025 в 09:49

    -34
    +3
    От такива евтино-помиярски компании всичко може да се очаква!
     