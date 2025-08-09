Няма да допусна Ryanair да безчинства на бг територия, заяви министър Караджов

Инвалидната количка, заради която трудноподвижно дете и семейството му бяха свалени от самолет на Ryanair, отговаря на изискванията, заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов по бТВ.

Той съобщи за случая вчера. Семейство с 9-годишно дете е било свалено от полет до Тулуза през Бергамо на Ryanair с мотива, че инвалидната му количка не отговаря на изискванията на авиокомпанията.

Караджов обясни, че заради нечетлив почерк първо е сметнато, че пилотът е записал като причина невъзможност да се обезопаси батерията на количката. Оказва се, че количката няма батерия.

"Това, че екипажът не е положил грижата да я застопори, обезопаси, означава, че не е положена грижа за лицето с увреждане, което допълнително ме вбесява", заяви Караджов.

Добави, че е възложил извършването на детайлна проверка по случая от Гражданската въздухоплавателна администрация. Данните от нея ще се изпратят на Комисията по дискриминация, като ако има нарушение пилотът ще трябва да дава обяснения пред съответните органи.

По думите му компанията се отнася към българските граждани като такива втора ръка и се закани да вземе мерки.

"Същата тази компания накара българска гражданка да не лети, защото багажът й стърчеше с няколко см. Това видео обиколи всички чуждестранни медии. Имиджът на България беше разрушен от една авиокомпания, която използва тези правила, за да безчинства и да събира пари. Това нещо няма да бъде допуснато на българска територия. Няма да допусна Ryanair да безчинств, каза още министър Караджов.