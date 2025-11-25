Ексклузивно CNN: Украйна е приела американското предложение за мир

Румъния подари на България ценни архиви за Балчик

OFFNews 25 ноември 2025 в 17:39 464 1
Централата на Държавна агенция

Снимка Уикипедия
Централата на Държавна агенция "Архиви"

Държавна агенция "Архиви" получи нови дигитални копия на документи от Държавния архив на Румъния, предаде БНР. 

Получените материали са част от архивен фонд 827 на Градско общинско управление – Балчик. Общо 16-те архивни единици включват изображения с обем над 3900 страници.

В папките са събрани постановления и протоколи от заседания, както и списъци на входящата и изходящата кореспонденция на общинското управление.

"Документите действително са важни, защото отразяват най-ранния период на възстановяването на Българската държава – от 1878 година до 1898-ма, тоест период от 20 години", разказва доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция "Архиви".

Документите свидетелстват за деловодната дейност на местната общинска администрация, която е започнала още по време на Временното руско управление (1877–1878).

Доц. Груев допълни, че Държавна агенция "Архиви" е в процес на преговори с румънските колеги за подписването на споразумение за сътрудничество. Той посочи, че в румънските архиви се съхраняват още много документи, свързани с историята на Южна Добруджа.

    Октим

    25.11 2025 в 17:47

    След като ру卐ките гадове ограбиха и изнесоха цялата истинска история на България и архивите ѝ сега за срам и резил чужди държави ще ни предоставят подобни документи! Много обичам да се ровичкам из библиотеките на европейските столици и трябва да кажа, че там се съдържат много повече и достоверни неща за страната ни, отколкото в софийската "Кирил и Методи" или бившата сграда на ЦК от снимката горе!
     
